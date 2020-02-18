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Застреленную в Калининграде семейную пару похоронят 19 февраля
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РИА Новости

Застреленную в Калининграде семейную пару похоронят 19 февраля

11:56 18.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСитуация на месте стрельбы в Калининграде
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 18 фев - РИА Новости. Семейную пару, застреленную в субботу возле Центрального рынка в Калининграде, похоронят в среду в Гурьевском районе, сообщили журналистам в региональном союзе предпринимателей рынков.
В субботу возле Центрального рынка в Калининграде 63-летний мужчина из охотничьего карабина застрелил 52-летнего Вадима Янголенко и его беременную жену, 34-летнюю Дарью Ефимову, после чего предпринял попытку свести счеты с жизнью и скончался в реанимации. С родителями находился их 13-летний сын, в результате стрельбы он физически не пострадал. Его госпитализировали, но в тот же вечер отпустили из больницы под амбулаторное наблюдение. Он находится с бабушкой.
"В среду состоится отпевание в церкви на Северной Горе в Калининграде, после этого пройдут похороны на кладбище в Сазоновке в Гурьевском районе", - сообщили в союзе.
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Известно, что и убитые, и стрелок торговали на рынке овощами. По словам директора Центрального рынка, семейная пара долгое время арендовала место на рынке, стрелявший официально не являлся предпринимателем, он помогал своей жене, которая работала продавцом. Сообщалось также, что Янголенко был чемпионом СССР по горнолыжному спорту. Соболезнования в связи с его гибелью опубликованы на сайте федерации горнолыжного спорта России.
В понедельник в СУ СК по региону сообщили, что следствие изучает видеозаписи с камер наблюдения, на которых запечатлен момент убийства. Из показаний допрошенных свидетелей следует, что конфликт между мужчинами был давним и сложился после ссоры на автомобильной парковке из-за неудачно припаркованной машины. Предприниматели начали сбор средств для организации прощания с убитыми и помощи сыну пары.
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Расстрел семейной пары в КалининградеСледственный комитет России (СК РФ)Гурьевский районРоссияКалининградОбщество
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