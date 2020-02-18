Застреленную в Калининграде семейную пару похоронят 19 февраля

КАЛИНИНГРАД, 18 фев - РИА Новости. Семейную пару, застреленную в субботу возле Центрального рынка в Семейную пару, застреленную в субботу возле Центрального рынка в Калининграде , похоронят в среду в Гурьевском районе, сообщили журналистам в региональном союзе предпринимателей рынков.

В субботу возле Центрального рынка в Калининграде 63-летний мужчина из охотничьего карабина застрелил 52-летнего Вадима Янголенко и его беременную жену, 34-летнюю Дарью Ефимову, после чего предпринял попытку свести счеты с жизнью и скончался в реанимации. С родителями находился их 13-летний сын, в результате стрельбы он физически не пострадал. Его госпитализировали, но в тот же вечер отпустили из больницы под амбулаторное наблюдение. Он находится с бабушкой.

"В среду состоится отпевание в церкви на Северной Горе в Калининграде, после этого пройдут похороны на кладбище в Сазоновке в Гурьевском районе", - сообщили в союзе.

Известно, что и убитые, и стрелок торговали на рынке овощами. По словам директора Центрального рынка, семейная пара долгое время арендовала место на рынке, стрелявший официально не являлся предпринимателем, он помогал своей жене, которая работала продавцом. Сообщалось также, что Янголенко был чемпионом СССР по горнолыжному спорту. Соболезнования в связи с его гибелью опубликованы на сайте федерации горнолыжного спорта России.