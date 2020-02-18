Посадившая за руль ребенка женщина предстанет перед судом в Москве

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Прокуратура Новомосковского административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летней жительницы столицы, которая посадила ребенка за руль каршерингового автомобиля, сообщает прокуратура Прокуратура Новомосковского административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летней жительницы столицы, которая посадила ребенка за руль каршерингового автомобиля, сообщает прокуратура Москвы

По версии следствия, вечером 25 января женщина, лишенная водительских прав, ехала на каршеринговом Volkswagen по улице Островитянова. При этом женщина посадила на свои колени сына 2011 года рождения и позволила ему управлять автомобилем.

"Таким образом, женщина вовлекла малолетнего сына в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни", - отмечают в прокуратуре.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни".