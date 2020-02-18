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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-18T11:57+0300
https://ria.ru/20200218/1564913975.html
В Забайкалье на границе с КНР планируют создать туристический кластер
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564914047_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_f21f961f521d984d49900ec72e4bfd89.jpg
РИА Новости

В Забайкалье на границе с КНР планируют создать туристический кластер

11:57 18.02.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевЗдание китайской таможни и пограничного контроля на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
Здание китайской таможни и пограничного контроля на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 18 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В Забайкальском крае может появиться трансграничный туристический кластер на границе Забайкальска и Маньчжурии (Маньчжоули, пограничный город, крупная железнодорожная станция в автономном районе КНР Внутренняя Монголия).
Соответствующий проект предлагает инвесторам Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).
В рамках проекта на участке площадью 91 гектар (сопоставимо со 127 футбольными полями) планируется построить туристический парк, выставочный и деловой центры. Предполагаемый объем инвестиций оценивается до 50 миллиардов рублей.
В ближайшее время АПИ планирует представить проект потенциальным инвесторам и представителям госструктур Китая.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайЗабайкальский край
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