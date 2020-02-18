В Забайкалье на границе с КНР планируют создать туристический кластер

Соответствующий проект предлагает инвесторам Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).

В рамках проекта на участке площадью 91 гектар (сопоставимо со 127 футбольными полями) планируется построить туристический парк, выставочный и деловой центры. Предполагаемый объем инвестиций оценивается до 50 миллиардов рублей.