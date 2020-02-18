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Пермские власти проверят данные об отказе врача лечить пациента с ВИЧ
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РИА Новости

Пермские власти проверят данные об отказе врача лечить пациента с ВИЧ

11:52 18.02.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию о том, что медики в поселке Ныроб отказались принимать пациента с положительным ВИЧ-статусом и разгласили его диагноз, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Ранее местный портал 59.ru написал, что недавно освободившийся осужденный, который узнал о положительном ВИЧ-статусе в колонии, обратился в больницу в пермском поселке Ныроб из-за того, что назначенные ему препараты заканчиваются через две недели. По данным СМИ, терапевт отказала пациенту в консультации и в присутствии других людей разгласила его диагноз.
"Нам вчера поступила эта информация. Инициировали проверку совместно с администрацией больницы", – сказала собеседница агентства.
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Пермский крайПроисшествия
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