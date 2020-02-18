Сбербанк восстановил работу "Сбербанк онлайн"

"В течение нескольких минут для ряда клиентов были недоступны операции перевода в "Сбербанк онлайн". Это не оказало влияния на другие сервисы банка. В настоящее время сервис работает в штатном режиме. Приносим извинения клиентам банка за причиненные неудобства", - заявили в банке.