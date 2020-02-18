В Прикамье врач отказалась принимать пациента с ВИЧ, пишут СМИ

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Врач поликлиники поселка Ныроб Врач поликлиники поселка Ныроб Пермского края отказала в приеме пациенту с ВИЧ, сообщает " 59.ru" со ссылкой на заявление члена Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных в Пермском крае Анна Каргапольцева.

В медучреждение обратился недавно освободившийся из колонии мужчина, который проходит терапию для людей с ВИЧ, чтобы узнать о возможности получить необходимые препараты. Каргапольцева пошла с ним в местную клинику, поскольку у мужчины не было возможности посетить ближайший СПИД-центр.

"Услышав вопрос, терапевт с криками "Немедленно отойдите от стола! <…> У нас таких нет. Вы тут сейчас всех перезаражаете!" убежала в регистратуру", — цитирует издание Каргапольцеву.

По утверждению правозащитницы, врач кричала о диагнозе на весь коридор, а в завершение пожелала, чтобы пациент с ВИЧ "быстрее умер".