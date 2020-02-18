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В Прикамье врач отказалась принимать пациента с ВИЧ, пишут СМИ
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РИА Новости

В Прикамье врач отказалась принимать пациента с ВИЧ, пишут СМИ

11:49 18.02.2020 (обновлено: 15:14 18.02.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСтетоскоп
Стетоскоп
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Врач поликлиники поселка Ныроб Пермского края отказала в приеме пациенту с ВИЧ, сообщает "59.ru" со ссылкой на заявление члена Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных в Пермском крае Анна Каргапольцева.
В медучреждение обратился недавно освободившийся из колонии мужчина, который проходит терапию для людей с ВИЧ, чтобы узнать о возможности получить необходимые препараты. Каргапольцева пошла с ним в местную клинику, поскольку у мужчины не было возможности посетить ближайший СПИД-центр.
"Услышав вопрос, терапевт с криками "Немедленно отойдите от стола! <…> У нас таких нет. Вы тут сейчас всех перезаражаете!" убежала в регистратуру", — цитирует издание Каргапольцеву.
По утверждению правозащитницы, врач кричала о диагнозе на весь коридор, а в завершение пожелала, чтобы пациент с ВИЧ "быстрее умер".
В краевом Минздраве пообещали проверить информацию совместно с администрацией больницы.
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