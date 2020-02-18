Джареда Лето заметили на прогулке с российской супермоделью

По информации издания, вместе они обедали в ресторане, расположенном на Третьей улице.

Лето (48 лет) и Кауфман (25 лет) не афишируют отношения. На красных дорожках вместе не появляются, но, как узнали СМИ, они встречаются с 2018 года.