Джареда Лето заметили на прогулке с российской супермоделью

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Папарацци заметили американского музыканта и актера на прогулке в Лос-Анджеле с российской супермоделью Валерией Кауфман. С ними была и его мама Констанс, сообщает Daily Mail.
По информации издания, вместе они обедали в ресторане, расположенном на Третьей улице.
Лето (48 лет) и Кауфман (25 лет) не афишируют отношения. На красных дорожках вместе не появляются, но, как узнали СМИ, они встречаются с 2018 года.
Ранее у лауреата премии "Оскар" были непродолжительные отношения с Пэрис Хилтон, Скарлетт Йоханссон, Кэмерон Диаз и другими знаменитостями.