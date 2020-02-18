Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-18T22:28+0300
https://ria.ru/20200218/1564913655.html
Джареда Лето заметили на прогулке с российской супермоделью
https://cdn24.img.ria.ru/images/155581/33/1555813315_0:175:3072:1903_1036x0_80_0_0_b97beae9605b6eb443ae265cc081806f.jpg
РИА Новости

Джареда Лето заметили на прогулке с российской супермоделью

22:28 18.02.2020
2795
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСолист Thirty seconds to Mars Джаред Лето
Солист Thirty seconds to Mars Джаред Лето
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Папарацци заметили американского музыканта и актера на прогулке в Лос-Анджеле с российской супермоделью Валерией Кауфман. С ними была и его мама Констанс, сообщает Daily Mail.
По информации издания, вместе они обедали в ресторане, расположенном на Третьей улице.
Лето (48 лет) и Кауфман (25 лет) не афишируют отношения. На красных дорожках вместе не появляются, но, как узнали СМИ, они встречаются с 2018 года.
Ранее у лауреата премии "Оскар" были непродолжительные отношения с Пэрис Хилтон, Скарлетт Йоханссон, Кэмерон Диаз и другими знаменитостями.
Кадр из фильма Морбиус
14 января, 17:28Культура
Джаред Лето превращается в вампира в трейлере нового фильма Marvel
3210110
КультураНовости культурыШоу-бизнесСкарлетт ЙоханссонДжаред ЛетоПэрис Хилтон
Рекомендуем
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Эксперт из США объяснил, почему санкции против России еще "аукнутся"
Президент России Владимир Путин во время интервью газете Il Corriere della Sera
Путин подписал закон, упрощающий расследование оборота порнографии
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал закон о присвоении званий ветеранов военным в Крыму
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты El Nacional в Каракасе
Гуаидо: "Роснефть" должна участвовать в "освобождении" Венесуэлы
Никита Воропаев, Дмитрий Мордвинцев
"Пристал к чужой девушке": кто ответит за смерть хоккеиста Воропаева
Отварной картофель
Ученые рассказали о пользе "вредного" гарнира
Стенд компании Роснефть
"Роснефть" ответила на санкции США против "дочки" компании
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Протоиерей Дмитрий Смирнов. Архив
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой
Паспорта граждан ДНР и РФ
В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:46Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце февраля
14:46В Москве задержали семь исламистов из "Таблиги Джамаат"*
14:45ЦБ разъяснил, когда банкам не следует брать повышенные комиссии
14:43Среди новых заболевших коронавирусом на лайнере в Японии нет россиян
14:43Госдума поддержала проект о допустимом весе посылок для заключенных
14:40Попова назвала работников санатория "Градостроитель" в Тюмени героями
14:38Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль
14:38В Сочи при пожаре в жилом доме пострадал один человек
14:38СК в Приморье поощрил девочку, которая спасла из горящего дома брата
14:37Во Владивостоке локализовали пожар на складе с овощами
14:36Попова поблагодарила санаторий в Тюмени за организацию карантина
14:36В ЛНР призвали ОБСЕ дать объективную оценку обстрелам со стороны ВСУ
14:35Жителя Чувашии, угрожавшего полицейскому топором, осудили условно
14:35На Урале вернули на доследование дело о посылке с лекарствами из ЕС
14:34Минтранс может запретить слушать музыку в транспорте без наушников
14:33Титов предложил меры разрешения экономических трудностей в России
14:31В Польше рассмотрят дело о захоронении красноармейцев в Тшчанке
14:30Эрдоган не верит в участие России в "плохих сценариях" в Сирии
14:30Уроженка Китая, у которой на Шри-Ланке нашли коронавирус, выздоровела
14:26В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев из-за рубежа
Лента новостейМолния