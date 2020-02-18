СВР: Нарышкин не пытался добиться от ОАЭ освобождения Божкова

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России опровергла утверждения ряда иностранных СМИ о том, что директор СВР Сергей Нарышкин на встрече с премьер-министром ОАЭ просил освободить болгарского бизнесмена Васила Божкова.
"На днях мировые агентства подхватили слух о том, что директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин встречался с премьер-министром ОАЭ, шейхом Дубая Мухаммедом бен Рашид Аль Мактумом и, обратите внимание, просил освободить болгарского бизнесмена Васила Божкова, задержанного по требованию Болгарии. Информационную утку запустил не кто-нибудь, а целый заместитель председателя Народного собрания Болгарии Валерий Симеонов", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.
В релизе отмечается, что "Нарышкин действительно провел весьма продуктивные переговоры" с премьером ОАЭ, "но разговор шел исключительно о международных проблемах в сфере безопасности и двустороннего сотрудничества".
"Только больное воображение зампреда Народного собрания Валерия Симеонова, помноженное на низкий уровень его компетенции, могло включить в повестку дня столь уважаемых людей вопрос о болгарском предпринимателе", - добавили в СВР.
По информации болгарских СМИ, Божкову, который считается одним из богатейших людей Болгарии и является владельцем футбольного клуба "Левски", на родине вменяют организацию преступного сообщества, вымогательство, попытку подкупа должностного лица, организацию азартных игр.
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