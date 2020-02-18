СВР: Нарышкин не пытался добиться от ОАЭ освобождения Божкова

"На днях мировые агентства подхватили слух о том, что директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин встречался с премьер-министром ОАЭ, шейхом Дубая Мухаммедом бен Рашид Аль Мактумом и, обратите внимание, просил освободить болгарского бизнесмена Васила Божкова, задержанного по требованию Болгарии. Информационную утку запустил не кто-нибудь, а целый заместитель председателя Народного собрания Болгарии Валерий Симеонов", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.