Аваков назвал закон об амнистии в Донбассе законом о "коллаборантах"

"Перед тем, как состоятся выборы, перед тем как мы возьмем контроль над территорией, мы должны решить несколько принципиальных вопросов. В том числе, уверен, что необходимо принять закон о коллаборантах… Кто-то называет его законом об амнистии, я же называю его законом о коллаборантах", - заявил Аваков в эфире программы "Свобода слова".

Министр считает, что к ответственности не могут быть привлечены люди, выполняющие социально важную функцию. "Если ты сельский доктор и работаешь в вертикали "министерства здравоохранения ДНР", которое мы не признаем, то ты не подвергаешься репрессиям, потому что ты выполняешь социально важную функцию и у тебя нет альтернативы. То же самое для учителей или мелких клерков. А если ты выполняешь репрессивную функцию, если ты организовываешь отряды, которые стреляют в нашу сторону, осуществляешь или осуществлял свержение власти насильственным путем… то не попадаешь под прощение, а попадаешь под уголовное преследование", - добавил Аваков.