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Аваков назвал закон об амнистии в Донбассе законом о "коллаборантах"
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РИА Новости

Аваков назвал закон об амнистии в Донбассе законом о "коллаборантах"

11:44 18.02.2020
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© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Архивное фото
КИЕВ, 18 фев – РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал закон об амнистии участников конфликта в Донбассе законом о "коллаборантах", он также настаивает на его принятии до проведения выборов в регионе.
Согласно минским договоренностям, власти Украины обязаны принять закон, освобождающий от наказания, преследования и дискриминации участников конфликта в Донбассе.
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"Перед тем, как состоятся выборы, перед тем как мы возьмем контроль над территорией, мы должны решить несколько принципиальных вопросов. В том числе, уверен, что необходимо принять закон о коллаборантах… Кто-то называет его законом об амнистии, я же называю его законом о коллаборантах", - заявил Аваков в эфире программы "Свобода слова".
Министр считает, что к ответственности не могут быть привлечены люди, выполняющие социально важную функцию. "Если ты сельский доктор и работаешь в вертикали "министерства здравоохранения ДНР", которое мы не признаем, то ты не подвергаешься репрессиям, потому что ты выполняешь социально важную функцию и у тебя нет альтернативы. То же самое для учителей или мелких клерков. А если ты выполняешь репрессивную функцию, если ты организовываешь отряды, которые стреляют в нашу сторону, осуществляешь или осуществлял свержение власти насильственным путем… то не попадаешь под прощение, а попадаешь под уголовное преследование", - добавил Аваков.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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23002316
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАрсен АваковУкраинаВ мире
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