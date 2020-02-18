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Правительство отклонило проект о переносе выходного на 31 декабря
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РИА Новости

Правительство отклонило проект о переносе выходного на 31 декабря

11:40 18.02.2020 (обновлено: 12:05 18.02.2020)
14907
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПразднование Нового года
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© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала идею об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отрицательный отзыв на инициативу.
Авторы законопроекта — депутаты от ЛДПР — предложили передвигать выходные так, чтобы последний день года был нерабочим, если он не является выходным по календарю. В конце ноября они внесли документ в нижнюю палату.
В кабмине ответили, что Трудовой кодекс уже содержит норму, позволяющую переносить выходные на другие дни "в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней".
В итоге там сочли излишним вводить дополнительное регулирование этого вопроса.
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ЛДПРГосдума РФПравительство РФОбщество
Популярные комментарии
Грамотное и сбалансированное решение. Но либерахи конечно же будут недовольны
18 февраля, 11:57
hhekpacob
100001545
Ну тогда голосуем против того кто отклонял.
18 февраля, 11:46
sFsupreme Fx
3700002
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