Правительство отклонило проект о переносе выходного на 31 декабря

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала идею об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отрицательный отзыв на инициативу.
Авторы законопроекта — депутаты от ЛДПР — предложили передвигать выходные так, чтобы последний день года был нерабочим, если он не является выходным по календарю. В конце ноября они внесли документ в нижнюю палату.
В кабмине ответили, что Трудовой кодекс уже содержит норму, позволяющую переносить выходные на другие дни "в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней".
В итоге там сочли излишним вводить дополнительное регулирование этого вопроса.