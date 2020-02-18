Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры

ВЕНА, 18 фев — РИА Новости. Решение об экстрадиции в Россию экс-директора департамента управления имуществом Министерства культуры . Решение об экстрадиции в Россию экс-директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, сообщил корреспондент РИА Новости.

Мазо ранее подал апелляцию на постановление предыдущей инстанции, но на сегодняшнем заседании Высший земельный суд Вены не удовлетворил его жалобу. Адвокат бывшего чиновника заявил РИА Новости, что продолжит оспаривать решение о выдаче своего подзащитного.

Мазо — фигурант сразу двух громких расследований о масштабных хищениях в Минкультуры. По первому ("дело реставраторов" о хищении 100 миллионов рублей) он избежал длительного срока и вышел на свободу сразу после оглашения приговора.

Когда чиновник стал фигурантом второго дела — о хищении 450 миллионов рублей, — в России его уже не было. Суд выдал санкцию на заочный арест. В ноябре прошлого года полиция Вены доставила Мазо на допрос.