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Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры
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РИА Новости

Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры

11:40 18.02.2020 (обновлено: 12:54 18.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковБывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры РФ Борис Мазо в суде
Бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры РФ Борис Мазо в суде
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ВЕНА, 18 фев — РИА Новости. Решение об экстрадиции в Россию экс-директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, сообщил корреспондент РИА Новости.
Мазо ранее подал апелляцию на постановление предыдущей инстанции, но на сегодняшнем заседании Высший земельный суд Вены не удовлетворил его жалобу. Адвокат бывшего чиновника заявил РИА Новости, что продолжит оспаривать решение о выдаче своего подзащитного.
Борис Мазо в суде
21 ноября 2019, 11:23Культура
Суд в Вене назвал возможные сроки выдачи экс-чиновника Минкультуры Мазо
Мазо — фигурант сразу двух громких расследований о масштабных хищениях в Минкультуры. По первому ("дело реставраторов" о хищении 100 миллионов рублей) он избежал длительного срока и вышел на свободу сразу после оглашения приговора.
Когда чиновник стал фигурантом второго дела — о хищении 450 миллионов рублей, — в России его уже не было. Суд выдал санкцию на заочный арест. В ноябре прошлого года полиция Вены доставила Мазо на допрос.
Главным организатором афер считается бывший замглавы ведомства Григорий Пирумов. Он уже успел побывать в СИЗО и на скамье подсудимых по первому делу, а сейчас находится под домашним арестом. Параллельно он считается основным фигурантом еще двух расследований.
Экс-заместитель министра культуры Григорий Пирумов в Преображенском суде Москвы. 7 августа 2019
6 апреля 2019, 15:46
Пирумову предъявили обвинение по делу о хищениях в Эрмитаже
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"Дело реставраторов"Борис МазоВенаРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Главное не его экстрадировать, а наворованные деньги. Впрочем, здесь их украдет другой чиновник.
18 февраля, 12:21
Липатова Ольга
961102
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