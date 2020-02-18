Рабочая группа предложила поправку по роспуску президентом Госдумы

"Появилась норма, которая говорит о том, что если не утверждено более трети кабинета министров (в этом составе нет силовиков), то президент вправе распустить Государственную Думу и назначить новые выборы. На это я обращаю внимание, это новая норма. Мы обсуждали на подгруппе и пришли к мнению, что такая норма вполне возможна", - сказал Крашенинников на очередном заседании рабгруппы.