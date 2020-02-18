Рабочая группа предложила поправку по роспуску президентом Госдумы

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Возможно внесение в конституцию поправки, по которой президент РФ получит право распустить Государственную Думу, если она не утвердит более трети состава кабинета министров, сообщил сопредседатель рабочей группы по изменению конституции Павел Крашенинников.
"Появилась норма, которая говорит о том, что если не утверждено более трети кабинета министров (в этом составе нет силовиков), то президент вправе распустить Государственную Думу и назначить новые выборы. На это я обращаю внимание, это новая норма. Мы обсуждали на подгруппе и пришли к мнению, что такая норма вполне возможна", - сказал Крашенинников на очередном заседании рабгруппы.
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