Министрам и премьеру могут запретить иметь счета в зарубежных банках

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Конституцию РФ могут внести поправку, по которой министрам и председателю правительства России будет запрещено иметь счета в зарубежных банках, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению основного закона Павел Крашенинников.
"Председателю правительства, заместителю председателя правительства, федеральным министрам, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти запрещается иметь счета (вклады), хранить наличные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ", - зачитал Крашенинников текст предлагаемой поправки.