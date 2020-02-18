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Министрам и премьеру могут запретить иметь счета в зарубежных банках
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РИА Новости

Министрам и премьеру могут запретить иметь счета в зарубежных банках

11:38 18.02.2020
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© РИА Новости / Александр КондратюкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Конституцию РФ могут внести поправку, по которой министрам и председателю правительства России будет запрещено иметь счета в зарубежных банках, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению основного закона Павел Крашенинников.
"Председателю правительства, заместителю председателя правительства, федеральным министрам, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти запрещается иметь счета (вклады), хранить наличные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ", - зачитал Крашенинников текст предлагаемой поправки.
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Обсудить 13
Конституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФРоссияПолитика
Популярные комментарии
и их родственников не забудьте! а то жёны и дети будут открывать счета...
18 февраля, 11:55
Павел
2600000
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