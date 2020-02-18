Путин поприветствовал победителей конкурса "Инженер года – 2019"

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии победителям XX Всероссийского конкурса "Инженер года – 2019" и лауреатам молодёжной премии "Надежда России" отметил, что РФ по праву славится блестящей плеядой талантливых инженеров и изобретателей, соответствующее послание опубликовано на сайте Кремля.
"Наша страна по праву славится блестящей плеядой талантливых инженеров, конструкторов, изобретателей, рационализаторов производства. Их прорывные открытия и разработки стали мощным вкладом в развитие отечественной научно-технической мысли, укрепление значимого потенциала ключевых отраслей отечественной экономики, промышленности, ОПК, в совершенствование профильного образования", - говорится в телеграмме.
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Президент подчеркнул важность того, что традиции творческого, созидательного труда продолжаются. Как подчеркнул Путин, в настоящее время престижные награды вручаются представителям науки и инженерного корпуса из разных регионов России, среди которых – немало молодых учёных и специалистов, "тех, кто только начинает свой профессиональный путь, кого объединяет искреннее стремление добиваться успеха, работать на благо Родины".
По мнению российского лидера, знания, способности, инициативность и новаторство победителей и лауреатов данных премий обязательно будут востребованы.
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