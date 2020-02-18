ВЦИОМ: большинство россиян считают, что их окружают добрые люди

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Большинство россиян считаю, что в их окружении есть добрые люди, показал опрос ВЦИОМ, приуроченный к Всемирному дню проявления доброты, который отмечался в понедельник.
Так, согласно опросу, 75% россиян считают, что их окружают добрые люди, при этом 8% из них уверены, что добрым является абсолютно все их окружение.
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По данным исследования, добрыми людьми большая часть респондентов (28%) считает тех, кто всегда готов помочь другим и поддержать их. На втором месте (27%) такие качества как отзывчивость, небезразличие и сочувствие.
Кроме этого, 72% опрошенных считают, что в целом к добрым людям нельзя отнести тех, кто проявляет доброту исключительно к своим близким, но не к остальным людям. При этом 64% отметили, что окружающие по отношению к ним часто совершают добрые поступки.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15 февраля 2020 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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