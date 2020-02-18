Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T11:33+0300
https://ria.ru/20200218/1564912866.html
ВЦИОМ: большинство россиян считают, что их окружают добрые люди
https://cdn23.img.ria.ru/images/156332/10/1563321085_0:113:3241:1936_1036x0_80_0_0_898ca2382b87a6354cea653f4fb5d8d8.jpg
РИА Новости

ВЦИОМ: большинство россиян считают, что их окружают добрые люди

11:32 18.02.2020 (обновлено: 11:33 18.02.2020)
187
© РИА Новости / Сергей МамонтовМосква
Москва
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Большинство россиян считаю, что в их окружении есть добрые люди, показал опрос ВЦИОМ, приуроченный к Всемирному дню проявления доброты, который отмечался в понедельник.
Так, согласно опросу, 75% россиян считают, что их окружают добрые люди, при этом 8% из них уверены, что добрым является абсолютно все их окружение.
Женщины танцуют во время вечеринки Bloco da Favorita на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия
10 февраля, 22:58Туризм
Россияне выбрали самые "чувственные" города мира
По данным исследования, добрыми людьми большая часть респондентов (28%) считает тех, кто всегда готов помочь другим и поддержать их. На втором месте (27%) такие качества как отзывчивость, небезразличие и сочувствие.
Кроме этого, 72% опрошенных считают, что в целом к добрым людям нельзя отнести тех, кто проявляет доброту исключительно к своим близким, но не к остальным людям. При этом 64% отметили, что окружающие по отношению к ним часто совершают добрые поступки.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15 февраля 2020 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Российские рубли
22 января, 06:52
Россияне назвали способы достижения успеха
731007
Обсудить 4
"Общественные мнения"ВЦИОМОбщество
Рекомендуем
Кадр из фильма Королева Катве
Умерла 15-летняя актриса фильмов Disney
Александр Хинштейн
Участвовать в "Диктанте Победы" готовы уже 30 стран, заявил Хинштейн
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Трамп призвал не прикрываться "нацбезопасностью" в торговле
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
Застреленную в Калининграде семейную пару похоронят 19 февраля
Мужчина за компьютером
Названы самые перспективные профессии
Банковские карты
Visa разрешит снимать наличные на кассах российских аптек и заправок
Празднование Нового года
Правительство отклонило проект о переносе выходного на 31 декабря
Казачья нагайка
В Екатеринбурге казаки проверят на коронавирус работников рынка
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
В Кремле пока не готовы комментировать решение суда Гааги по "ЮКОСу"
Здание Международного суда ООН в Гааге
Минюст прокомментировал решение гаагского суда по делу ЮКОСа
Дизайн сцены, на которой проходилфинал песенного конкурса Евровидение-2019
Мединский призвал не уделять много внимания "Евровидению"
Врач
Пермские власти проверят данные об отказе врача лечить пациента с ВИЧ
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Знак Инвалид в аэропорту
Роструд назвал регионы-лидеры по числу вакансий для инвалидов
Зал судебных заседаний
Посадившая за руль ребенка женщина предстанет перед судом в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
20:19Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
20:15Турция не намерена просить НАТО о вмешательстве в конфликт в Идлибе
Лента новостейМолния