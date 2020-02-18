ВЦИОМ: большинство россиян считают, что их окружают добрые люди

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Большинство россиян считаю, что в их окружении есть добрые люди, показал опрос Большинство россиян считаю, что в их окружении есть добрые люди, показал опрос ВЦИОМ , приуроченный к Всемирному дню проявления доброты , который отмечался в понедельник.

Так, согласно опросу, 75% россиян считают, что их окружают добрые люди, при этом 8% из них уверены, что добрым является абсолютно все их окружение.

По данным исследования, добрыми людьми большая часть респондентов (28%) считает тех, кто всегда готов помочь другим и поддержать их. На втором месте (27%) такие качества как отзывчивость, небезразличие и сочувствие.

Кроме этого, 72% опрошенных считают, что в целом к добрым людям нельзя отнести тех, кто проявляет доброту исключительно к своим близким, но не к остальным людям. При этом 64% отметили, что окружающие по отношению к ним часто совершают добрые поступки.