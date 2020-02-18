Visa разрешит снимать наличные на кассах российских аптек и заправок

Пилотный проект по снятию наличных на кассах российских магазинов Visa запустила в апреле прошлого года. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо совершить покупку и оплатить товар картой или смартфоном. В этом случае достаточно будет подтвердить операцию отпечатком пальца или кодом-паролем.