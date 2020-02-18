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Visa разрешит снимать наличные на кассах российских аптек и заправок
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РИА Новости

Visa разрешит снимать наличные на кассах российских аптек и заправок

11:30 18.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковские карты
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Международная платежная система Visa работает над расширением услуги по снятию наличных на кассах торгово-сервисных предприятий, планирует подключить к этому сервису аптеки и заправки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Visa.
Пилотный проект по снятию наличных на кассах российских магазинов Visa запустила в апреле прошлого года. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо совершить покупку и оплатить товар картой или смартфоном. В этом случае достаточно будет подтвердить операцию отпечатком пальца или кодом-паролем.
"В настоящее время мы работаем над расширением категорий торгово-сервисных предприятий для внедрения сервиса снятия наличных и помимо продуктовой розницы рассматриваем аптеки и АЗС", - сказали в компании.
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