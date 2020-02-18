Патрушев обсудил с эмиром Катара экономическое сотрудничество

ДОХА, 18 фев - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во вторник принял в своем дворце в Дохе секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.
"Обсужден широкий круг вопросов российско-катарских отношений, в том числе в сфере безопасности и экономического сотрудничества", - сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин.
Патрушев находится в Дохе с двухдневным визитом, в рамках которого пройдут российско-катарские консультации по безопасности. Это первая зарубежная поездка секретаря Совбеза РФ в текущем году.
18 декабря 2019, 12:50Патрушев встретился с советником главы Афганистана по нацбезопасности