Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T11:27+0300
https://ria.ru/20200218/1564912635.html
Патрушев обсудил с эмиром Катара экономическое сотрудничество
https://cdn23.img.ria.ru/images/156082/21/1560822159_112:0:2475:1329_1036x0_80_0_0_fed358fc20a07f2887b355d5ffe3684e.jpg
РИА Новости

Патрушев обсудил с эмиром Катара экономическое сотрудничество

11:27 18.02.2020
205
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
ДОХА, 18 фев - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во вторник принял в своем дворце в Дохе секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.
"Обсужден широкий круг вопросов российско-катарских отношений, в том числе в сфере безопасности и экономического сотрудничества", - сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин.
Кроме того, речь на встрече шла о взаимодействии России и Катара в рамках международных объединений и форумов, добавил представитель СБ РФ.
Патрушев находится в Дохе с двухдневным визитом, в рамках которого пройдут российско-катарские консультации по безопасности. Это первая зарубежная поездка секретаря Совбеза РФ в текущем году.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
18 декабря 2019, 12:50
Патрушев встретился с советником главы Афганистана по нацбезопасности
410000
Обсудить 1
Евгений АношинТамим бен Хамад Аль ТаниКатарНиколай ПатрушевРоссияВ мире
Рекомендуем
Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани
Патрушев заявил, что Путин ждет эмира Катара на ПМЭФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
Лавров обсудил с главой МИД Италии выход США из ДРСМД
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев обсудил в Катаре борьбу с терроризмом и киберпреступностью
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Действующий глава Афганистана побеждает на выборах президента страны
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
В Италии выразили готовность наращивать сотрудничество с Россией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия и Италия проведут консультации по ливийскому урегулированию
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума утвердила график правительственных часов
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
Делегация из Италии посетит в марте Крым
Сергей Нарышкин
СВР: Нарышкин не пытался добиться от ОАЭ освобождения Божкова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудит с главой МИД Иордании ситуацию в Сирии и Ливии
Автомобильная дорога в Красноярском крае
В Самарской области после непогоды открыт проезд по дороге к Оренбургу
Вячеслав Володин
Володин пригласил афганских парламентариев на форум по парламентаризму
Дмитрий Захарченко
Кассация отказалась отменять приговор экс-полковнику Захарченко
Сотрировка посылок на почте
Сенатор: суд может оправдать получившую по почте бупропион волгоградку
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Сочи. 15 августа 2018
Путин обсудил с президентом Туркменистана двусторонние отношения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
20:19Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
20:15Турция не намерена просить НАТО о вмешательстве в конфликт в Идлибе
Лента новостейМолния