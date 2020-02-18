Патрушев обсудил с эмиром Катара экономическое сотрудничество

"Обсужден широкий круг вопросов российско-катарских отношений, в том числе в сфере безопасности и экономического сотрудничества", - сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин.

Патрушев находится в Дохе с двухдневным визитом, в рамках которого пройдут российско-катарские консультации по безопасности. Это первая зарубежная поездка секретаря Совбеза РФ в текущем году.