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Делегация из Италии посетит в марте Крым
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РИА Новости

Делегация из Италии посетит в марте Крым

11:22 18.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Делегация из Италии посетит Крым с ознакомительным визитом в начале марта, сообщил во вторник глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Делегация из Италии посетит Крым с ознакомительным визитом. Ориентировочно, визит запланирован с 1 по 10 марта. Это руководители муниципальных объединений и муниципальные служащие", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, в рамках визита состоятся встречи с представителями крымских муниципалитетов, а также прорабатывается вопрос подписания договора о партнерских отношениях.
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