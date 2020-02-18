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Найденного в пакете под Самарой младенца пьяный отец мог убить утюгом
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РИА Новости

Найденного в пакете под Самарой младенца пьяный отец мог убить утюгом

11:21 18.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Найденная в пакете на улице в Самарской области четырехмесячная девочка могла умереть от удара утюгом, задержан подозреваемый - ее отец, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на одной из улиц в городе Октябрьске Самарской области, заведено уголовное дело об убийстве малолетнего.
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Согласно результатам судмедэкспертизы ребенок умер из-за травмы головы, отмечает СК. Отца девочки допросили в качестве подозреваемого, мужчина рассказал, что в ночь на 8 февраля он, будучи пьяным, укачивал ребенка. По словам отца, в какой-то момент девочка выпала у него из рук, он поднял дочь и еще несколько раз прошелся с ней по комнате, но ребенок плакал и не успокаивался.
"Тогда подозреваемый ударил девочку по голове утюгом. Мать ребенка в это время находилась в другой комнате и готовила для дочери еду. Скорую медицинскую помощь для ребенка никто не вызвал. Утром мать девочки обнаружила, что ребенок умер. Отец девочки положил тело ребенка в пакет и вынес на улицу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи просят суд арестовать подозреваемого. В ходе расследования будут оценены действия матери ребенка, а также должностных лиц служб, которые должны были осуществлять контроль за семьей.
"Установлено, что мать погибшей девочки имеет троих детей, в отношении которых она лишена родительских прав, а отец ребенка злоупотребляет спиртными напитками", - добавляется в сообщении.
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