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Неприкосновенность экс-президентов предложили закрепить в Конституции
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РИА Новости

Неприкосновенность экс-президентов предложили закрепить в Конституции

11:20 18.02.2020 (обновлено: 12:28 18.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПеред началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий.
"То, что сегодня говорили в том числе по поводу неприкосновенности. Президент РФ, прекративший исполнение полномочий, обладает неприкосновенностью, это у нас есть. Также говорится, что гарантии другие могут быть предоставлены в соответствии с федеральным законом. Это тоже мы с вами обсуждали, и эта тоже поправка существует", - сказал на заседании сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию Павел Крашенинников.
Ранее на заседании рабочей группы формулировку о неприкосновенности главы государства, прекратившего полномочия, озвучила председатель Союза женщин РФ Екатерина Лахова.
"Президент, являясь гарантом конституции, прав и свобод человека и гражданина, принимает все конституционные меры по охране суверенитета России, выполняя внутреннюю и внешнюю политику. И конечно, именно принцип неприкосновенности президента, который закреплён в 91 статье конституции, позволяет ему это осуществлять. Но данная конституционная норма - она должна распространяться и на президента, у которого заканчиваются полномочия. Потому что это будет, во-первых, конституционная гарантия независимости деятельности его, в том числе и при исполнении обязанностей главы государства действующего. Поэтому предлагается закрепить, что президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно, обладает неприкосновенностью", - сказала она.
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Екатерина ЛаховаПавел КрашенинниковРоссияПолитика
Популярные комментарии
Как же они за свою шкурку боятся.Им и так ничего не бывает за их преступления,окромя полного госсобеспечения.
18 февраля, 11:28
ЮЯЮ Я ИЗ РОССИИ
214201316
Это было бы в корне неправильным решением-Президент и так неприкосновенен за деяния, совершенные при исполнении своих обязанностей.
18 февраля, 11:30
Руслан Тлеуж
108501015
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