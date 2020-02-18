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Володин пригласил афганских парламентариев на форум по парламентаризму
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РИА Новости

Володин пригласил афганских парламентариев на форум по парламентаризму

11:17 18.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем нижней палаты Национальной ассамблеи Исламской Республики Афганистан Миром Рахманом Рахмани пригласил афганских парламентариев принять участие в ежегодном международном форуме "Развитие парламентаризма", который пройдет в Москве в конце июня.
Как ожидается, третий международный форум "Развитие парламентаризма" пройдет 28 июня - 1 июля в Колонном зале Дома Союзов.
"Мы вас приглашаем для участия в конференции по развитию парламентаризма, которая состоится здесь, в Москве, в конце июня. Надеемся, что общение с нашими коллегами из других стран позволит также найти ответы на вопросы, которые волнуют все страны. Учитывая, что мы стоим перед глобальными вызовами, крайне важно вырабатывать решения по противодействию им всем вместе, и как раз мы считаем, что это правильно сделать сообща в рамках международной конференции, которая ежегодно на протяжении нескольких лет проводится в Москве", - заявил Володин.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
18 декабря 2019, 12:50
Патрушев встретился с советником главы Афганистана по нацбезопасности
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Госдума РФВячеслав ВолодинАфганистанРоссияВ мире
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