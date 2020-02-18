Володин пригласил афганских парламентариев на форум по парламентаризму

"Мы вас приглашаем для участия в конференции по развитию парламентаризма, которая состоится здесь, в Москве, в конце июня. Надеемся, что общение с нашими коллегами из других стран позволит также найти ответы на вопросы, которые волнуют все страны. Учитывая, что мы стоим перед глобальными вызовами, крайне важно вырабатывать решения по противодействию им всем вместе, и как раз мы считаем, что это правильно сделать сообща в рамках международной конференции, которая ежегодно на протяжении нескольких лет проводится в Москве", - заявил Володин.