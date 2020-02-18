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Сбербанк предупредил о трудностях с переводами в "Сбербанк онлайн"
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РИА Новости

Сбербанк предупредил о трудностях с переводами в "Сбербанк онлайн"

11:17 18.02.2020 (обновлено: 16:32 18.02.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСтенд "Сбербанка"
Стенд Сбербанка
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Клиенты Сбербанка могут испытывать трудности с карточными переводами через "Сбербанк онлайн", сообщили в колл-центре банка.
"Сейчас перевод денег с карты на карту через "Сбербанк онлайн" может быть не доступен. Пожалуйста, попробуйте позднее или переведите деньги через мобильный банк", - говорится в автоматическом сообщении колл-центра Сбербанка.
Корреспондент РИА Новости не смог дозвониться до операторов колл-центра. "К сожалению, мы не можем обслуживать ваш звонок, перезвоните позднее", - последовал автоматический ответ.
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