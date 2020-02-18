В ДНР заявили об обстреле Горловки из минометов со стороны силовиков

"Сегодня в 09.05 (совпадает с мск - ред.) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Зайцево (Северное) в направлении Зайцево (Южное) с применением минометов калибром 82 миллиметров. В результате обстрела повреждено пять домов", - сказал представитель ведомства.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жило около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.