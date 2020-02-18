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В ДНР заявили об обстреле Горловки из минометов со стороны силовиков
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РИА Новости

В ДНР заявили об обстреле Горловки из минометов со стороны силовиков

11:12 18.02.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов поселок Зайцево на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, сказал журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 09.05 (совпадает с мск - ред.) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Зайцево (Северное) в направлении Зайцево (Южное) с применением минометов калибром 82 миллиметров. В результате обстрела повреждено пять домов", - сказал представитель ведомства.
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Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жило около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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