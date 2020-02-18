СК и МВД проверят сообщения о пытках подростка полицейскими в Крыму

"Информация, изложенная в публикации, доведена до сведения министра внутренних дел по Республике Крым. В настоящее время эта информация проверяется сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Республике Крым. В случае подтверждения информации, изложенной в публикации, виновные будут привлечены к самой строгой дисциплинарной ответственности", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.