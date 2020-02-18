СК и МВД проверят сообщения о пытках подростка полицейскими в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. СК и МВД проверяют информацию о возможном избиении и пытках подростка и его отца в Крыму сотрудниками полиции.
Ранее СМИ сообщили, что 17-летний житель Крыма заявил о пытках его током и избиении полицейскими ради признания в краже денег с автомойки. Пыткам, по данным СМИ, подвергся также отец юноши. Инцидент произошел в конце января.
"Информация, изложенная в публикации, доведена до сведения министра внутренних дел по Республике Крым. В настоящее время эта информация проверяется сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Республике Крым. В случае подтверждения информации, изложенной в публикации, виновные будут привлечены к самой строгой дисциплинарной ответственности", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
В пресс-службе управления СК РФ по Крыму сообщили, что также проверяют изложенные молодым человеком сведения о причинении ему телесных повреждений.
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