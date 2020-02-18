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В рабочую группу по Конституции поступило более 600 поправок
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РИА Новости

В рабочую группу по Конституции поступило более 600 поправок

11:06 18.02.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В рабочую группу по обсуждению изменений в Конституции поступило более 600 поправок к основному закону, сообщила сопредседатель группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.
"К моменту сегодняшнего заседания у нас уже приняты более 600 поправок и предложений", - сказала Хабриева на очередном заседании рабгруппы.
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В свою очередь, другой сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что в профильный комитет поступили порядка 235 официальных поправок от субъектов права законодательной инициативы.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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