На устроившего стрельбу жителя Нижнего Новгорода завели уголовное дело

Как установлено сотрудниками полиции, 34-летний мужчина на почве внезапно возникших неприязненных отношений произвел три выстрела из пневматического пистолета в своего оппонента в кафе на улице Дружаева в Нижнем Новгороде. Ему не удалось ранить мужчину, так как посетители кафе отобрали у него пистолет и вызвали сотрудников полиции.