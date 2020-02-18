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На устроившего стрельбу жителя Нижнего Новгорода завели уголовное дело
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РИА Новости

На устроившего стрельбу жителя Нижнего Новгорода завели уголовное дело

11:03 18.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, устроивший стрельбу из пневматического пистолета в кафе, обвиняется в хулиганстве и угрозе убийством, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Как установлено сотрудниками полиции, 34-летний мужчина на почве внезапно возникших неприязненных отношений произвел три выстрела из пневматического пистолета в своего оппонента в кафе на улице Дружаева в Нижнем Новгороде. Ему не удалось ранить мужчину, так как посетители кафе отобрали у него пистолет и вызвали сотрудников полиции.
"В отношении агрессивного мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством) и по части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие", - говорится в сообщении.
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