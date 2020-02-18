В парламенте Крыма требование Киева по браконьерам сочли смехотворным

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что украинская сторона может получить всю исчерпывающую информацию о задержании браконьеров в Азовском море, однако выдвигать требования о немедленном их освобождении смехотворно.
МИД Украины вызвал в понедельник временного поверенного в делах РФ и выразил протест в связи с задержанием браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту в Азовском море. Украинская сторона также потребовала безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь инвентарь.
16 февраля, 16:04Задержанных украинских браконьеров арестовали на десять суток
"Россия неукоснительно придерживается международных норм права и конечно готова предоставить всю необходимую исчерпывающую информацию в отношении задержанных украинских рыбаков. Однако вести речь о немедленном, как они говорят безоговорочном освобождении рыбаков и передаче судна, без должного разбирательства, просто глупо. Требования украинской стороны смехотворны", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, факту браконьерства в Азовском море дана должная правовая оценка.
"Украинской стороне было бы разумно прежде всего разобраться в этой ситуации, а не спешить делать громкие заявления, которые только дискредитируют их дипломатическое ведомство", - подчеркнул Гемпель.
Ранее сотрудники крымского погрануправления ФСБ РФ заявили о задержании браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту в западной части Азовского моря. По данным российских пограничников, в ходе осмотра выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова – ставная сеть. По данным ФСБ, капитан судна и все члены команды признали браконьерский способ добычи рыбы в Азовском море. По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов в отношении задержанных возбуждено дело об административном правонарушении. Назначен административный арест на десять суток.