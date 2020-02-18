В парламенте Крыма требование Киева по браконьерам сочли смехотворным

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что украинская сторона может получить всю исчерпывающую информацию о задержании браконьеров в Азовском море , однако выдвигать требования о немедленном их освобождении смехотворно.

МИД Украины вызвал в понедельник временного поверенного в делах РФ и выразил протест в связи с задержанием браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту в Азовском море. Украинская сторона также потребовала безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь инвентарь.

"Россия неукоснительно придерживается международных норм права и конечно готова предоставить всю необходимую исчерпывающую информацию в отношении задержанных украинских рыбаков. Однако вести речь о немедленном, как они говорят безоговорочном освобождении рыбаков и передаче судна, без должного разбирательства, просто глупо. Требования украинской стороны смехотворны", - сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, факту браконьерства в Азовском море дана должная правовая оценка.

"Украинской стороне было бы разумно прежде всего разобраться в этой ситуации, а не спешить делать громкие заявления, которые только дискредитируют их дипломатическое ведомство", - подчеркнул Гемпель.