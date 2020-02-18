Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T11:02+0300
https://ria.ru/20200218/1564911592.html
В парламенте Крыма требование Киева по браконьерам сочли смехотворным
https://cdn24.img.ria.ru/images/155750/08/1557500850_0:0:2919:1642_1036x0_80_0_0_44acab3fa5ff9771fe928c113fc3129f.jpg
РИА Новости

В парламенте Крыма требование Киева по браконьерам сочли смехотворным

11:02 18.02.2020
2581
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкЗдание парламента Крыма
Здание парламента Крыма
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Здание парламента Крыма. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что украинская сторона может получить всю исчерпывающую информацию о задержании браконьеров в Азовском море, однако выдвигать требования о немедленном их освобождении смехотворно.
МИД Украины вызвал в понедельник временного поверенного в делах РФ и выразил протест в связи с задержанием браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту в Азовском море. Украинская сторона также потребовала безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь инвентарь.
Статуя Фемиды
16 февраля, 16:04
Задержанных украинских браконьеров арестовали на десять суток
"Россия неукоснительно придерживается международных норм права и конечно готова предоставить всю необходимую исчерпывающую информацию в отношении задержанных украинских рыбаков. Однако вести речь о немедленном, как они говорят безоговорочном освобождении рыбаков и передаче судна, без должного разбирательства, просто глупо. Требования украинской стороны смехотворны", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, факту браконьерства в Азовском море дана должная правовая оценка.
"Украинской стороне было бы разумно прежде всего разобраться в этой ситуации, а не спешить делать громкие заявления, которые только дискредитируют их дипломатическое ведомство", - подчеркнул Гемпель.
Ранее сотрудники крымского погрануправления ФСБ РФ заявили о задержании браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту в западной части Азовского моря. По данным российских пограничников, в ходе осмотра выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова – ставная сеть. По данным ФСБ, капитан судна и все члены команды признали браконьерский способ добычи рыбы в Азовском море. По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов в отношении задержанных возбуждено дело об административном правонарушении. Назначен административный арест на десять суток.
Видео допроса капитана задержанного украинского судна
15 февраля, 17:35
ФСБ опубликовала видео допроса капитана задержанного украинского судна
4910011
Обсудить 1
Юрий ГемпельАзовское мореФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияУкраинаПроисшествия
Рекомендуем
Геннадий Давыдько
В Минске оценили слова Пристайко о "войне" между Россией и Белоруссией
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков оценил слова Пристайко о "войне" между Россией и Белоруссией
Украинский военный
В ЛНР сообщили о подрыве украинских диверсантов на минном поле
Bank of America
Bank of America нашел "белого лебедя" в экономике Украины
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль прокомментировал публикацию голландского журналиста по МН17
Здание Рейхстага
В бундестаге предостерегли Германию от оскорбления жителей России
Андрей Клишас
Клишас призвал не исполнять решение Гаагского суда по ЮКОСу в России
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Фадеев прокомментировал идею закрепить в Конституции запрет на аборты
Канадские полицейские
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать новые данные по MH17
Вид на правый берег Днепра в Киеве. Архивное фото
Киев пытается играть на противоречиях Минска и Москвы, считает эксперт
Мюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция вернула на сайт план "12 шагов" по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский прокомментировал обострение ситуации в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
20:19Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
20:15Турция не намерена просить НАТО о вмешательстве в конфликт в Идлибе
Лента новостейМолния