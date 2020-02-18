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Религия и мировоззрение
2020-02-18T11:10+0300
https://ria.ru/20200218/1564911506.html
Фадеев прокомментировал идею закрепить в Конституции запрет на аборты
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564078514_0:52:1500:896_1036x0_80_0_0_f9c997f10159bb0affb148d361b88d06.jpg
РИА Новости

Фадеев прокомментировал идею закрепить в Конституции запрет на аборты

11:00 18.02.2020 (обновлено: 11:10 18.02.2020)
964
© РИА Новости / Сергей ГунеевПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя предложение закрепить в преамбуле Конституции помимо веры в Бога запрет на аборты, заявил, что работу над поправками в основной закон не надо превращать в фарс.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрепить в преамбуле конституции помимо веры в Бога запрет на аборты, соответствующее письмо он направил в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству (текст есть в распоряжении РИА Новости).
"Я считаю, что не надо превращать работу над поправками в конституцию в фарс", - сказал РИА Новости Фадеев.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил добавить в преамбулу конституции упоминание о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, и подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, многих других".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
28 января, 16:06Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты
2601118
Обсудить 11
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВалерий ФадеевВиталий МилоновГосдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Смертность женщин от подпольных абортов вырастет... Если бы жизнь людей была благополучна, разве шли бы женщины на аборт? Посмотрите, как живут многодетные семьи, не являющиеся объектом презентации данного вопроса... даже по официальной статистике. О чем это говорит? О тотальном неблагополучии в обществе. Создайте для людей благоприятное бытие, позволяющее реализации познания счастья материнства, и всё само собой образуется.
18 февраля, 11:29
Александра
1100002
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