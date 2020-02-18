Фадеев прокомментировал идею закрепить в Конституции запрет на аборты

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя предложение закрепить в преамбуле Конституции помимо веры в Бога запрет на аборты, заявил, что работу над поправками в основной закон не надо превращать в фарс.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрепить в преамбуле конституции помимо веры в Бога запрет на аборты, соответствующее письмо он направил в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству (текст есть в распоряжении РИА Новости).
"Я считаю, что не надо превращать работу над поправками в конституцию в фарс", - сказал РИА Новости Фадеев.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил добавить в преамбулу конституции упоминание о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, и подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, многих других".