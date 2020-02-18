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Мишустин поздравил композитора Гладкова с юбилеем
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РИА Новости

Мишустин поздравил композитора Гладкова с юбилеем

10:57 18.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГеннадий Гладков
Геннадий Гладков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Геннадий Гладков. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил композитора, народного артиста России Геннадия Гладкова с юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Российский композитор Геннадий Гладков отмечает во вторник 85-летие.
"Ваши работы неизменно удивляют своей яркостью, оригинальностью и красотой. В полной мере это относится к музыке, созданной вами для анимационных и художественных фильмов, театральных постановок. Ваша мелодия – самостоятельная, но при этом неотъемлемая часть сюжета, его особая линия. Ваше творчество всегда современно, среди поклонников – слушатели самых разных возрастов", - говорится в телеграмме.
Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве в музыкальной семье. Гладков написал музыку к таким известным и любимым зрителями анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон" (1968-1970), "Ну, погоди!" (1969-2006), "Точка, точка, запятая... ", (1972), "По следам бременских музыкантов" (1973). Всего Гладков написал музыку к свыше 140 игровым и анимационным кино- и телефильмам, а также к музыкально-драматическим театральным постановкам.
Композитор Геннадий Гладков
04:26
Биография Геннадия Гладкова
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КультураНовости культурыГеннадий ГладковМихаил МишустинРоссияОбщество
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