Мишустин поздравил композитора Гладкова с юбилеем

"Ваши работы неизменно удивляют своей яркостью, оригинальностью и красотой. В полной мере это относится к музыке, созданной вами для анимационных и художественных фильмов, театральных постановок. Ваша мелодия – самостоятельная, но при этом неотъемлемая часть сюжета, его особая линия. Ваше творчество всегда современно, среди поклонников – слушатели самых разных возрастов", - говорится в телеграмме.