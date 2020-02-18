Эдита Пьеха назвала размер своей пенсии

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Народная артистка СССР Эдита Пьеха в беседе с порталом teleprogramma.pro рассказала, что получает неплохую пенсию.
По ее словам, фактически она получает две пенсии — артистическую и шахтерскую.
"В свое время Аман Тулеев присвоил мне титул "Почетный шахтер". Получаю около 45 тысяч рублей", — объяснила Пьеха.
Ранее о своих пенсиях рассказали несколько известных представителей шоу-бизнеса. Певец Лев Лещенко назвал сумму в 30 тысяч рублей со всеми надбавками, юморист Евгений Петросян заявил, что получает "20 с лишним" тысяч, телеведущая Регина Дубовицкая — 16 тысяч, а певец Юрий Лоза — 12 тысяч рублей.
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