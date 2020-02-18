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Эдита Пьеха назвала размер своей пенсии
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РИА Новости

Эдита Пьеха назвала размер своей пенсии

10:57 18.02.2020 (обновлено: 11:53 18.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭдита Пьеха. Архивное фото
Эдита Пьеха. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Народная артистка СССР Эдита Пьеха в беседе с порталом teleprogramma.pro рассказала, что получает неплохую пенсию.
По ее словам, фактически она получает две пенсии — артистическую и шахтерскую.

"В свое время Аман Тулеев присвоил мне титул "Почетный шахтер". Получаю около 45 тысяч рублей", — объяснила Пьеха.

Ранее о своих пенсиях рассказали несколько известных представителей шоу-бизнеса. Певец Лев Лещенко назвал сумму в 30 тысяч рублей со всеми надбавками, юморист Евгений Петросян заявил, что получает "20 с лишним" тысяч, телеведущая Регина Дубовицкая — 16 тысяч, а певец Юрий Лоза — 12 тысяч рублей.
Актер Александр Панкратов-Черный
13 февраля, 12:34
Актер Александр Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
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пенсииЭдита ПьехаАман ТулеевОбщество
Популярные комментарии
Ты себя то слышишь. В том и причина, что кто-то не дня не работал, а кто-то полжизни отпахал (в буквальном смысле слова), а получают почти одинаковую пенсию. И про навыки здесь не надо писать, раз не разбираешься в этом. Я бы посмотрел, как ты поработаешь в своем огороде после 60-ти. Если мерилом является то, что мол с голод у умрут - тогда да, Вам пора идти работать в правительство РФ.
18 февраля, 12:26
Д Денис Хорошев
1320201
Как сми стараются представить насколько у нас солидарная пенсия! Даже всем известные люди получают немногим больше простых людей... вот только остаётся загадкой как у всяких чиновников и прочих единоросов пенсии в сотни тысяч выходят... парадокс!
18 февраля, 13:21
mm.j.sorokin
950301
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