ЛНР и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе

КИЕВ/ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе , обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение.

"Восемнадцатого февраля 2020 года в период с 6.00 до 9.00 часов (совпадает с мск - ред.) зафиксировано семь нарушений режима прекращения с направления подконтрольных вооруженным формированиям Украины населенных пунктов Кряковка, Крымское, Новотошковское, Орехово по территории Луганской народной республики в направлении населенных пунктов Смелое, Сокольники, Донецкий, Голубовское с применением тяжелого вооружения (крупнокалиберная артиллерия и минометы)", - сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным ведомства, зафиксированы множественные повреждения гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Кировск и Донецкий. "Информация о жертвах среди гражданского населения не поступала", - добавил собеседник агентства.

При этом украинские силовики утверждают, что их позиции также подверглись обстрелам. "Вооруженные формирования атаковали позиции подразделений объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Под огневым прикрытием оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения", - говорится в сообщении пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины на странице в Facebook

По данным пресс-центра, на данный момент ведется бой, украинские силовики понесли потери.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.