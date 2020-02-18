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Конгресс США изучит перспективы улучшения отношений с Белоруссией
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РИА Новости

Конгресс США изучит перспективы улучшения отношений с Белоруссией

10:51 18.02.2020
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Конгресс США планирует наладить с белорусскими властями обмен информацией о проводимых в Белоруссии демократических реформах, чтобы помочь "заново выстроить" отношения между странами, заявил во вторник в Минске руководитель секретариата комитета по международным отношениям сената США Кристофер Соча.
"Ранее конгресс США принял ряд законодательных актов, которые касаются темы отношений с Белоруссией (в 2004 году и 2011 году приняты законы, рекомендующие применять санкционный режим к Белоруссии из-за проблем в сфере прав человека и демократии - ред.). Одна из причин нашего визита - воочию понаблюдать за прогрессом в Белоруссии, разобраться, нужны ли обновления в данных законодательных актах", - сказал Соча во время встречи с членами комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента. По его словам, "конгресс очень пристально следит за тем прогрессом, который здесь (в Белоруссии - ред.) происходит, чтобы те законы, которые конгресс принимает, исполнялись, условия, которые в них излагаются, были исполнены".
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Соча выразил надежду, что визит американской делегации внесет свой вклад в углубление отношений Белоруссии и США, а также поможет "заново выстроить те отношения, которые когда-то были, и работать на пользу двух стран". Он добавил, что рассчитывает "увидеть на месте, как мы (конгресс- ред.) можем помочь в деле улучшения отношений". По словам Соча, конгресс США стремится играть важную роль в сфере международных отношений.
"Если бы вы могли поделиться информацией с конгрессом США о том прогрессе, которого смогли добиться, об углублении реформ, над которыми вы работаете, это бы привело к большей открытости, обменам визитами... Было бы для нас полезным иметь возможность поделиться с нашими конгрессменами вашим видением реформ, которые происходят либо над которыми вы работаете, о новых законодательных актах, которые бы позволили продвинуть Белоруссию вперед, поспособствовать углублению отношений", - сказал сотрудник конгресса.
Он поддержал идею об обменах визитами между парламентами США и Белоруссии. "Важно наладить поток информации между белорусскими властями и конгрессом США", - сказал он. Однако заметил, что такие визиты, вероятно, состоятся уже после федеральных выборов в США, которые пройдут в 2020 году.
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