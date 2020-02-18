Посол Сирии назвал Россию искренним и надежным союзником

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 фев - РИА Новости. Россия является образцом страны, способной достичь процветания благодаря сотрудничеству с зарубежными партнерами, а не за счет колониальной политики, присущей Западу, заявил посол Сирии в РФ Россия является образцом страны, способной достичь процветания благодаря сотрудничеству с зарубежными партнерами, а не за счет колониальной политики, присущей Западу, заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад

Хаддад во вторник стал участником пленарного заседания международного научно-практического форума "Нефтяная столица", который открылся в Нижневартовске. В приветственной речи он подчеркнул важность подобных событий для Югры как региона, активно развивающегося в сферах энергетики и научных инноваций. Посол также отметил, что достижения автономного округа и в целом России в этих областях "вызывают восхищение у всего сирийского народа".

"Россия доказала, что является искренним и надежным союзником Сирии , путем предоставления Сирии и ее народу соответствующей поддержки в борьбе с терроризмом. Необходимо отметить, что Россия вместе с народом Сирии противостоит экономической блокаде, навязанной западными державами, а также предоставляет нашему народу все виды поддержки и гуманитарной помощи", - сказал Хаддад.

Он отметил, что в Сирии рассматривают успехи России в разных областях "как достижения для всего мира".

"Российская Федерация стала образцом страны, которая может достичь процветания и безопасности для своего народа посредством сотрудничества, основанного на уважении взаимных интересов между странами, а не посредством колониальной политики, нацеленной на разграбление чужого богатства, как это делали западные страны", - резюмировал посол.