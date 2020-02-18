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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-18T10:49+0300
https://ria.ru/20200218/1564910920.html
Посол Сирии назвал Россию искренним и надежным союзником
https://cdn23.img.ria.ru/images/129464/90/1294649054_0:141:3076:1871_1036x0_80_0_0_cb80c20f606567e3f9fedb3123c3a20e.jpg
РИА Новости

Посол Сирии назвал Россию искренним и надежным союзником

10:49 18.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 фев - РИА Новости. Россия является образцом страны, способной достичь процветания благодаря сотрудничеству с зарубежными партнерами, а не за счет колониальной политики, присущей Западу, заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.
Хаддад во вторник стал участником пленарного заседания международного научно-практического форума "Нефтяная столица", который открылся в Нижневартовске. В приветственной речи он подчеркнул важность подобных событий для Югры как региона, активно развивающегося в сферах энергетики и научных инноваций. Посол также отметил, что достижения автономного округа и в целом России в этих областях "вызывают восхищение у всего сирийского народа".
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"Россия доказала, что является искренним и надежным союзником Сирии, путем предоставления Сирии и ее народу соответствующей поддержки в борьбе с терроризмом. Необходимо отметить, что Россия вместе с народом Сирии противостоит экономической блокаде, навязанной западными державами, а также предоставляет нашему народу все виды поддержки и гуманитарной помощи", - сказал Хаддад.
Он отметил, что в Сирии рассматривают успехи России в разных областях "как достижения для всего мира".
"Российская Федерация стала образцом страны, которая может достичь процветания и безопасности для своего народа посредством сотрудничества, основанного на уважении взаимных интересов между странами, а не посредством колониальной политики, нацеленной на разграбление чужого богатства, как это делали западные страны", - резюмировал посол.
Хаддад, по информации региональных властей, также планирует встретиться во вторник с губернатором Югры Натальей Комаровой, которая весной 2018 года в составе российской делегации посетила Сирию, где правительство ХМАО подписало соглашение с местной провинцией Хомс об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в ряде сфер.
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Война в СирииРиад ХаддадСирияРоссияВ мире
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