В Приморье снизились оптовые цены на овощи из Китая

ВЛАДИВОСТОК, 18 фев - РИА Новости. Оптовые цены на китайские овощи снизились в Оптовые цены на китайские овощи снизились в Приморье , где ранее отмечался дефицит этой продукции на фоне коронавируса в КНР, сообщает правительство региона.

"Основной поставщик китайских овощей на рынок Приморья – оптовая база "Дружба" – снизила отпускные цены на продукцию. Следом ожидается снижение цен в торговых сетях края. С 15 по 17 февраля из Китая зашли 78 фур с плодоовощной продукцией. Из них 60 – для оптовых предприятий Приморского края", - говорится в сообщении.

Остальные фуры предназначены для Хабаровска.

Килограмм помидоров на оптовой базе в Приморье в зависимости от сорта сейчас стоит 100-145 рублей, огурцы – 95-120 рублей, перец сладкий – от 130 рублей, салат – 140 рублей. Также подешевели овощи "борщевого набора".

"Вся продукция поступит в торговые сети Приморского края, что позволит предупредить дефицит овощей и снизить розничные цены", - отмечают власти.

Ранее стало известно, что в магазинах Приморья пропали или резко подорожали помидоры, огурцы, кабачки и баклажаны. Крупные торговые сети объяснили это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены. По данным властей Приморья, закрытие грузового автотранспортного сообщения с Китаем привело к дефициту китайских овощей, десятки фур не могли пересечь границу, сейчас грузовое автосообщение открыли.