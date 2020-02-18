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В Приморье снизились оптовые цены на овощи из Китая
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РИА Новости

В Приморье снизились оптовые цены на овощи из Китая

10:47 18.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПокупатели в одном из гипермаркетов
Покупатели в одном из гипермаркетов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 18 фев - РИА Новости. Оптовые цены на китайские овощи снизились в Приморье, где ранее отмечался дефицит этой продукции на фоне коронавируса в КНР, сообщает правительство региона.
"Основной поставщик китайских овощей на рынок Приморья – оптовая база "Дружба" – снизила отпускные цены на продукцию. Следом ожидается снижение цен в торговых сетях края. С 15 по 17 февраля из Китая зашли 78 фур с плодоовощной продукцией. Из них 60 – для оптовых предприятий Приморского края", - говорится в сообщении.
Остальные фуры предназначены для Хабаровска.
Килограмм помидоров на оптовой базе в Приморье в зависимости от сорта сейчас стоит 100-145 рублей, огурцы – 95-120 рублей, перец сладкий – от 130 рублей, салат – 140 рублей. Также подешевели овощи "борщевого набора".
"Вся продукция поступит в торговые сети Приморского края, что позволит предупредить дефицит овощей и снизить розничные цены", - отмечают власти.
Овощи
10 февраля, 13:31
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Ранее стало известно, что в магазинах Приморья пропали или резко подорожали помидоры, огурцы, кабачки и баклажаны. Крупные торговые сети объяснили это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены. По данным властей Приморья, закрытие грузового автотранспортного сообщения с Китаем привело к дефициту китайских овощей, десятки фур не могли пересечь границу, сейчас грузовое автосообщение открыли.
По данным правительства региона, это решит проблему дефицита овощей. Ранее в ряд магазинов поступили недорогие овощи, но 11 февраля власти Приморья сообщили, что поставки из Китая вновь сократились из-за дополнительных требований карантинной службы КНР в связи с коронавирусом. С 15 февраля поставки овощей увеличились.
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