Компания из КНР планирует открыть в Чите завод переработки металлолома

Китайская сторона предъявила ряд требований для создания предприятия. В частности, участок, на котором планируется строить завод, должен быть определённого размера, подключён к коммунальной и энергосистемам. Обязательное условие – наличие железнодорожной ветки.

Сообщается, что китайские инвесторы обратились с предложением к властям региона. Запросы направили в ЗабЖД, энергетикам и Региональную службу по тарифам и ценообразованию Забайкальского края.