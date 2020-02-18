Компания из КНР планирует открыть в Чите завод переработки металлолома

МОСКВА, 18 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская компания планирует перерабатывать лом чёрных металлов, открыв завод в Забайкальском крае, сообщают местные СМИ края.
Китайская сторона предъявила ряд требований для создания предприятия. В частности, участок, на котором планируется строить завод, должен быть определённого размера, подключён к коммунальной и энергосистемам. Обязательное условие – наличие железнодорожной ветки.
Сообщается, что китайские инвесторы обратились с предложением к властям региона. Запросы направили в ЗабЖД, энергетикам и Региональную службу по тарифам и ценообразованию Забайкальского края.