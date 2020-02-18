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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-18T10:34+0300
https://ria.ru/20200218/1564910480.html
Компания из КНР планирует открыть в Чите завод переработки металлолома
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РИА Новости

Компания из КНР планирует открыть в Чите завод переработки металлолома

10:34 18.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на город Чита с Титовской сопки
Вид на город Чита с Титовской сопки
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская компания планирует перерабатывать лом чёрных металлов, открыв завод в Забайкальском крае, сообщают местные СМИ края.
Китайская сторона предъявила ряд требований для создания предприятия. В частности, участок, на котором планируется строить завод, должен быть определённого размера, подключён к коммунальной и энергосистемам. Обязательное условие – наличие железнодорожной ветки.
Сообщается, что китайские инвесторы обратились с предложением к властям региона. Запросы направили в ЗабЖД, энергетикам и Региональную службу по тарифам и ценообразованию Забайкальского края.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайЧита
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