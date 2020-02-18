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В Карачи число погибших от неизвестного газа выросло до семи
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РИА Новости

В Карачи число погибших от неизвестного газа выросло до семи

10:34 18.02.2020
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© Flickr / Wasif MalikКарета скорой помощи в Пакистане
Карета скорой помощи в Пакистане
© Flickr / Wasif Malik
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 фев – РИА Новости. Власти пакистанской провинции Синд эвакуируют людей из района, где расположен порт Карачи, после того, как там погибли семь человек из-за отравления неизвестным ядовитым газом, сообщает издание Dawn.
Ранее сообщалось о шести погибших. С жалобой на проблемы с дыханием в больницы за последние 24 часа обратились более 150 человек.
"Запах разносится с ветром", - сказал главный министр пакистанской провинции Синд Сайед Мурад Али Шах, распорядившийся об эвакуации людей в безопасные зоны после того, как посетил в понедельник вечером пострадавшие районы.
Ранее сообщалось, что утечка газа могла произойти при разгрузке химических веществ с грузового судна. По предварительным результатам расследования, люди могли отравиться сероводородом, который образовался в канализационной системе, отмечает пакистанская газета The News International.
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"Сероводород может быть вероятной причиной отравления газом в районе Кеамари - города, прилегающего к порту Карачи, где некоторые погибли и десятки были госпитализированы. До сих пор расследование не завершено, но наши команды работают над этим, и мы также обратились за профессиональной помощью к частной фирме, чтобы помочь в расследовании", - сказал советник провинции по вопросам окружающей среде Муртаза Вахаб.
Сероводород – крайне токсичный газ. Вдыхание воздуха с его небольшим содержанием вызывает головокружение и тошноту, газ в больших концентрациях приводит к коме, судорогам и летальному исходу.
Вместе с тем комиссар Карачи Ифтихар Шалвани сообщил в ходе совещания с главным министром провинции, что газ мог появиться при разгрузке судна с грузом сои или аналогичного вещества.
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