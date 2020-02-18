В Карачи число погибших от неизвестного газа выросло до семи

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 фев – РИА Новости. Власти пакистанской провинции Синд эвакуируют людей из района, где расположен порт Власти пакистанской провинции Синд эвакуируют людей из района, где расположен порт Карачи , после того, как там погибли семь человек из-за отравления неизвестным ядовитым газом, сообщает издание Dawn

Ранее сообщалось о шести погибших. С жалобой на проблемы с дыханием в больницы за последние 24 часа обратились более 150 человек.

"Запах разносится с ветром", - сказал главный министр пакистанской провинции Синд Сайед Мурад Али Шах, распорядившийся об эвакуации людей в безопасные зоны после того, как посетил в понедельник вечером пострадавшие районы.

Ранее сообщалось, что утечка газа могла произойти при разгрузке химических веществ с грузового судна. По предварительным результатам расследования, люди могли отравиться сероводородом, который образовался в канализационной системе, отмечает пакистанская газета The News International

"Сероводород может быть вероятной причиной отравления газом в районе Кеамари - города, прилегающего к порту Карачи, где некоторые погибли и десятки были госпитализированы. До сих пор расследование не завершено, но наши команды работают над этим, и мы также обратились за профессиональной помощью к частной фирме, чтобы помочь в расследовании", - сказал советник провинции по вопросам окружающей среде Муртаза Вахаб.

Сероводород – крайне токсичный газ. Вдыхание воздуха с его небольшим содержанием вызывает головокружение и тошноту, газ в больших концентрациях приводит к коме, судорогам и летальному исходу.