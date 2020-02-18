В Приморье в морском заповеднике получили кадры родов тюленя ларги

ВЛАДИВОСТОК, 18 фев - РИА Новости. Ученые Ученые Дальневосточного морского заповедника в Приморье впервые получили видео родов и первых минут жизни детеныша тюленя ларги в естественных условиях, сообщает заповедник.

"В этом году камеры зафиксировали первого новорожденного 2 февраля на острове Кентавр, 14 февраля впервые удалось снять сам процесс родов. Детёныш вышел "ластами" вперёд. Бывает, что выходит головой. Это были не самые легкие роды. В кадре видно, что на бельке осталась оболочка. Пуповина обычно разрывается сама", - сказал научный сотрудник заповедника Игорь Катин, чьи слова приводятся в сообщении.

Камеры показали, что этот белёк кормится и набирает вес. Сейчас на лежбище Кентавр в объективы камер попали уже 12 бельков.