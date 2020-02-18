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РИА Наука
2020-02-18T11:56+0300
https://ria.ru/20200218/1564910408.html
В Приморье в морском заповеднике получили кадры родов тюленя ларги
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РИА Новости

В Приморье в морском заповеднике получили кадры родов тюленя ларги

10:34 18.02.2020 (обновлено: 11:56 18.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДетеныш тюленя
Детеныш тюленя
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Детеныш тюленя. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 фев - РИА Новости. Ученые Дальневосточного морского заповедника в Приморье впервые получили видео родов и первых минут жизни детеныша тюленя ларги в естественных условиях, сообщает заповедник.
"В этом году камеры зафиксировали первого новорожденного 2 февраля на острове Кентавр, 14 февраля впервые удалось снять сам процесс родов. Детёныш вышел "ластами" вперёд. Бывает, что выходит головой. Это были не самые легкие роды. В кадре видно, что на бельке осталась оболочка. Пуповина обычно разрывается сама", - сказал научный сотрудник заповедника Игорь Катин, чьи слова приводятся в сообщении.
Камеры показали, что этот белёк кормится и набирает вес. Сейчас на лежбище Кентавр в объективы камер попали уже 12 бельков.
Дальневосточный морской заповедник был создан для сохранения природной среды наиболее богатого по составу морской и островной фауны и флоры залива Петра Великого Японского моря и генофонда морских организмов. Площадь заповедника - 64,3 тысячи гектаров, в том числе 63 тысячи гектаров морской акватории. В состав заповедника входят 11 островов. В сентябре 2003 года эта охраняемая территория получила статус биосферного резервата ЮНЕСКО.
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РИА НаукаДальневосточный морской заповедникТюлень
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