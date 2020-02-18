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2020-02-18T11:53+0300
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Гитарист Limp Bizkit отыграл концерт в Краснодаре со сломанной рукой
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РИА Новости

Гитарист Limp Bizkit отыграл концерт в Краснодаре со сломанной рукой

11:53 18.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГитарист американской группы Limp Bizkit Уэс Борланд
Гитарист американской группы Limp Bizkit Уэс Борланд
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Американский музыкант и гитарист рок-группы Limp Bizkit Уэс Борланд опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что отыграл концерт в Краснодаре со сломанной рукой.

"Играл с выздоравливающей сломанной рукой. Я не могу выразить то беспокойство, которое испытывал перед выступлением. Но трех пальцев было достаточно, чтобы выполнить работу. Краснодар был восхитителен. Спасибо всем за поддержку", — написал Борланд.

Поклонники поддержали гитариста в комментариях.
"И мы тебя любим. Отличный был концерт. Приезжай снова", — написал @billbibbit.
"Вы отличный гитарист, Уэс! Ждем тебя в Москве", — присоединился к обсуждению @frmnvlxndr.
"Невероятное шоу, невероятный профессионализм мистера Уэса Борланда", — заявил @john_soer.
Музыканты выступили во Дворце спорта "Олимп". Краснодар стал первым городом в гастрольном туре Limp Bizkit по России.
Уже сегодня рокеры дадут шоу в Екатеринбурге, 20 февраля в Санкт-Петербурге, а 22 февраля в Москве.
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