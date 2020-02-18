Гитарист Limp Bizkit отыграл концерт в Краснодаре со сломанной рукой

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Американский музыкант и гитарист рок-группы Limp Bizkit Уэс Борланд опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что отыграл концерт в Краснодаре со сломанной рукой.

"Играл с выздоравливающей сломанной рукой. Я не могу выразить то беспокойство, которое испытывал перед выступлением. Но трех пальцев было достаточно, чтобы выполнить работу. Краснодар был восхитителен. Спасибо всем за поддержку", — написал Борланд.

Поклонники поддержали гитариста в комментариях.

"И мы тебя любим. Отличный был концерт. Приезжай снова", — написал @billbibbit.

"Вы отличный гитарист, Уэс! Ждем тебя в Москве", — присоединился к обсуждению @frmnvlxndr.

"Невероятное шоу, невероятный профессионализм мистера Уэса Борланда", — заявил @john_soer.

Музыканты выступили во Дворце спорта "Олимп". Краснодар стал первым городом в гастрольном туре Limp Bizkit по России.