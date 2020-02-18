В Минске оценили слова Пристайко о "войне" между Россией и Белоруссией

МИНСК, 18 фев — РИА Новости. Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько назвал "не очень обдуманными" слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Москву и Минск якобы ожидает война.
"Им (Украине. — Прим. ред.) заявления такие делать легко, потому что им уже терять нечего во взаимоотношениях с Российской Федерацией. У нас отношения (с Россией. — Прим. ред.) — они, естественно, непростые, как у любых государств, но до войны не то что далеко, это просто немыслимо, это невероятно, этого никогда не может быть", — сказал РИА Новости Давыдько.
Депутат отметил, что белорусы и россияне — братские народы и "за это надо держаться".
"Тем более у нас есть пример Украины. Вот именно потому, что у нас есть пример Украины и у нас немножко другой характер, вообще ментальность другая белорусов, и отношения с Россией абсолютно другие, на гораздо более высоком уровне", — считает собеседник агентства.
По словам Давыдько, мелкие конфликты Москвы и Минска экономического характера "не должны перерасти в политические конфликты, тем более — в какой-то военный".
"Поэтому я бы на его (Пристайко. — Прим. ред.) месте воздержался от таких заявлений, но, видимо, ему нужен какой-то определенный пиар. И конечно, есть много сил, желающих неприятностей и России, и Беларуси", — заключил депутат.