В Минске оценили слова Пристайко о "войне" между Россией и Белоруссией

"Им (Украине. — Прим. ред.) заявления такие делать легко, потому что им уже терять нечего во взаимоотношениях с Российской Федерацией. У нас отношения (с Россией. — Прим. ред.) — они, естественно, непростые, как у любых государств, но до войны не то что далеко, это просто немыслимо, это невероятно, этого никогда не может быть", — сказал РИА Новости Давыдько.