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В Минске оценили слова Пристайко о "войне" между Россией и Белоруссией
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РИА Новости

В Минске оценили слова Пристайко о "войне" между Россией и Белоруссией

10:27 18.02.2020 (обновлено: 14:50 18.02.2020)
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© Sputnik / Александр ШурмелевГеннадий Давыдько
Геннадий Давыдько
© Sputnik / Александр Шурмелев
Геннадий Давыдько. Архивное фото
МИНСК, 18 фев — РИА Новости. Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько назвал "не очень обдуманными" слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Москву и Минск якобы ожидает война.

"Им (Украине. — Прим. ред.) заявления такие делать легко, потому что им уже терять нечего во взаимоотношениях с Российской Федерацией. У нас отношения (с Россией. — Прим. ред.) — они, естественно, непростые, как у любых государств, но до войны не то что далеко, это просто немыслимо, это невероятно, этого никогда не может быть", — сказал РИА Новости Давыдько.

Вадим Пристайко
09:33Сказано в эфире
"Переводят стрелки". Политик ответил Киеву про "войну" Москвы и МинскаГлава МИД Украины Вадим Пристайко предрек войну между Россией и Белоруссией. Этот прогноз оценил в эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Депутат отметил, что белорусы и россияне — братские народы и "за это надо держаться".
"Тем более у нас есть пример Украины. Вот именно потому, что у нас есть пример Украины и у нас немножко другой характер, вообще ментальность другая белорусов, и отношения с Россией абсолютно другие, на гораздо более высоком уровне", — считает собеседник агентства.
По словам Давыдько, мелкие конфликты Москвы и Минска экономического характера "не должны перерасти в политические конфликты, тем более — в какой-то военный".
"Поэтому я бы на его (Пристайко. — Прим. ред.) месте воздержался от таких заявлений, но, видимо, ему нужен какой-то определенный пиар. И конечно, есть много сил, желающих неприятностей и России, и Беларуси", — заключил депутат.
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Вадим ПристайкоМИД УкраиныМоскваМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Украина, Белорусь, это одного поля ягодки........ Халява, предательство, истерики....
18 февраля, 10:55
Сергей Новиков
7282442242
Конечно, я согласен, что это не возможно. Но... вон Петро много раз прослушал "хит "Невозможное - возможно!" и начал на официальном уровне бредить о том, как украина героически воюет с нами уже пять лет... Бредни иногда заразны..
18 февраля, 10:47
Дмитрий
130201111186
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