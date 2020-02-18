Центробанк выпустит трехрублевую памятную серебряную монету

Монета имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. В частности, на лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба РФ, имеются надписи, номинал монеты, дата и другое. На оборотной стороне монеты изображены стилизованные мужской и женский силуэты в национальных костюмах, старинные ингушские башни и горная цепь, традиционные ингушские орнаменты и другие элементы.