Центробанк выпустит трехрублевую памятную серебряную монету

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Банк России 25 февраля выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля "250-летие вхождения Ингушетии в состав Российского государства", сообщается на сайте регулятора.
Монета имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. В частности, на лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба РФ, имеются надписи, номинал монеты, дата и другое. На оборотной стороне монеты изображены стилизованные мужской и женский силуэты в национальных костюмах, старинные ингушские башни и горная цепь, традиционные ингушские орнаменты и другие элементы.
Тираж монеты — три тысячи штук.
ЦБ уточняет, что выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
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