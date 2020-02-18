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Центробанк выпустит трехрублевую памятную серебряную монету
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РИА Новости

Центробанк выпустит трехрублевую памятную серебряную монету

10:26 18.02.2020
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© Фото : пресс-служба Банка РоссииПамятная серебряная монета номиналом 3 рубля "250-летие вхождения Ингушетии в состав Российского государства"
Памятная серебряная монета номиналом 3 рубля 250-летие вхождения Ингушетии в состав Российского государства
© Фото : пресс-служба Банка России
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Банк России 25 февраля выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля "250-летие вхождения Ингушетии в состав Российского государства", сообщается на сайте регулятора.
Монета имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. В частности, на лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба РФ, имеются надписи, номинал монеты, дата и другое. На оборотной стороне монеты изображены стилизованные мужской и женский силуэты в национальных костюмах, старинные ингушские башни и горная цепь, традиционные ингушские орнаменты и другие элементы.
Монета из серии Оружие Великой Победы, выпущенная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг
13 февраля, 12:0975 лет Победы
Изображения наград Великой Отечественной могут появиться на монетах
Тираж монеты — три тысячи штук.
ЦБ уточняет, что выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
Памятные монеты в честь 75-летия Победы
29 ноября 2019, 11:56
Банк России выпустил памятные монеты в честь 75-летия Победы
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