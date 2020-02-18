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Киргизстанец с Diamond Princess может быть заражен коронавирусом
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РИА Новости

Киргизстанец с Diamond Princess может быть заражен коронавирусом

10:24 18.02.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-hoonЛайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
© REUTERS / Kim Kyung-hoon
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама. Архивное фото
БИШКЕК, 18 фев - РИА Новости. Один из киргизстанцев, пассажир круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, может быть заражен этим вирусом, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства иностранных дел Киргизии.
"Посольство Киргизии в Японии с 6 февраля поддерживает постоянную связь с гражданином Киргизии с круизного лайнера Diamond Princess, который подозревается в заражении коронавирусом", - заявили в пресс-службе.
По данным МИД, это предположение исходит из того, что у его соседа по каюте обнаружен коронавирус. При этом состояние гражданина Киргизии удовлетворительное, температура отсутствует, медикаментозное лечение не проводится.
"Пациент находится под наблюдением. По его собственной информации, он чувствует себя хорошо", - подчеркнули в МИД.
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По данным Минздрава, на территории Киргизии не выявлено ни одного случая инфицирования новым типом коронавирусом. В стране создан республиканский штаб по реагированию на случаи возможного заражения. На границах проверяют всех въезжающих в страну с помощью тепловизоров.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV COVIR-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 1868 человека, число подтвержденных случаев заражения превысило 72,4 тысячи человек
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