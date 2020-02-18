Киргизстанец с Diamond Princess может быть заражен коронавирусом

БИШКЕК, 18 фев - РИА Новости. Один из киргизстанцев, пассажир круизного лайнера Один из киргизстанцев, пассажир круизного лайнера Diamond Princess , находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии , может быть заражен этим вирусом, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства иностранных дел Киргизии.

"Посольство Киргизии в Японии с 6 февраля поддерживает постоянную связь с гражданином Киргизии с круизного лайнера Diamond Princess, который подозревается в заражении коронавирусом", - заявили в пресс-службе.

По данным МИД, это предположение исходит из того, что у его соседа по каюте обнаружен коронавирус. При этом состояние гражданина Киргизии удовлетворительное, температура отсутствует, медикаментозное лечение не проводится.

"Пациент находится под наблюдением. По его собственной информации, он чувствует себя хорошо", - подчеркнули в МИД.

По данным Минздрава, на территории Киргизии не выявлено ни одного случая инфицирования новым типом коронавирусом. В стране создан республиканский штаб по реагированию на случаи возможного заражения. На границах проверяют всех въезжающих в страну с помощью тепловизоров.