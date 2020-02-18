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Чиновнику вменяют посредничество во взятке главе "Титановой долины"
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РИА Новости

Чиновнику вменяют посредничество во взятке главе "Титановой долины"

10:18 18.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Бывшему замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову вменяют посредничество при передаче взятки генеральному директору особой экономической зоны "Титановая долина" Артемию Кызласову, сообщил РИА Новости адвокат Кызласова Алексей Зорин.
Ранее Зорин рассказал РИА Новости, что в понедельник Кызласова задержали в бизнес-центре "Высоцкий" в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в размере 2,5 миллионов рублей. По словам адвоката, Шилиманов позвал Кызласова в кафе на встречу с подрядчиком.
"Шилиманову вменяют посредничество. Но мы не знаем, был ли он в курсе провокации", - сказал собеседник, предположив, что Шилиманов тоже задержан.
ОЭЗ "Титановая долина" - одна из девяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. Приоритетные отрасли — производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиаотрасли, производство стройматериалов. Дата создания ОЭЗ - декабрь 2010 года. Соучредители ОЭЗ "Титановая долина" - правительство Свердловской области и АО "Особые экономические зоны". Объем запланированного бюджетного финансирования проекта — 9,5 миллиарда рублей.
Руки в наручниках
13 февраля, 11:40
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Титановая долина (ОЭЗ)Особые экономические зоныСвердловская областьПроисшествия
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