Чиновнику вменяют посредничество во взятке главе "Титановой долины"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Бывшему замминистра экономики Бывшему замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову вменяют посредничество при передаче взятки генеральному директору особой экономической зоны "Титановая долина" Артемию Кызласову, сообщил РИА Новости адвокат Кызласова Алексей Зорин.

Ранее Зорин рассказал РИА Новости, что в понедельник Кызласова задержали в бизнес-центре "Высоцкий" в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в размере 2,5 миллионов рублей. По словам адвоката, Шилиманов позвал Кызласова в кафе на встречу с подрядчиком.

"Шилиманову вменяют посредничество. Но мы не знаем, был ли он в курсе провокации", - сказал собеседник, предположив, что Шилиманов тоже задержан.