Кравцов рассказал о приоритетах Минпросвещения

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Увеличение количества мест в детских садах - это приоритетное направление работы министерства просвещения, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
"Мы хотим, чтобы дети в дошкольных учреждениях были счастливы, здоровы, получали необходимую заботу... Важно оснащать их современным оборудованием для занятий спортом и творчеством", – цитирует пресс-служба ведомства Кравцова.
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По его словам, министерство будет оказывать необходимую методическую и организационную поддержку региональным властям для повышения качества воспитания и образования детей. Министр подчеркнул, что для этого необходимо также строительство новых школ, повышение квалификации преподавателей, создание условий для эффективной методической поддержки педагогов и обмена опытом.
"Нехватка мест в детских садах – это проблема, которую надо решить одной из первых. Увеличение числа мест в детских садах является приоритетной задачей министерства просвещения. Для достижения этой цели мы будем строить детские дошкольные учреждения, ремонтировать существующие", – сказал он.
Как отметили в министерстве, в 2019 году в России введено в эксплуатацию 577 дошкольных организаций, что обеспечило почти 79 тысяч новых мест. В этом году планируется создать еще почти 104 тысячи новых мест.
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