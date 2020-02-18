Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T10:18+0300
https://ria.ru/20200218/1564909697.html
Кравцов рассказал о приоритетах Минпросвещения
https://cdn24.img.ria.ru/images/156367/27/1563672747_0:61:3072:1789_1036x0_80_0_0_675bc1c978983eea6d5c01b54400f629.jpg
РИА Новости

Кравцов рассказал о приоритетах Минпросвещения

10:18 18.02.2020
1269
© РИА Новости / Александр НатрускинСергей Кравцов
Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Увеличение количества мест в детских садах - это приоритетное направление работы министерства просвещения, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
"Мы хотим, чтобы дети в дошкольных учреждениях были счастливы, здоровы, получали необходимую заботу... Важно оснащать их современным оборудованием для занятий спортом и творчеством", – цитирует пресс-служба ведомства Кравцова.
Павел Зенькович
13 февраля, 13:14
В Минпросвещения рассказали о работе над ФГОС
По его словам, министерство будет оказывать необходимую методическую и организационную поддержку региональным властям для повышения качества воспитания и образования детей. Министр подчеркнул, что для этого необходимо также строительство новых школ, повышение квалификации преподавателей, создание условий для эффективной методической поддержки педагогов и обмена опытом.
"Нехватка мест в детских садах – это проблема, которую надо решить одной из первых. Увеличение числа мест в детских садах является приоритетной задачей министерства просвещения. Для достижения этой цели мы будем строить детские дошкольные учреждения, ремонтировать существующие", – сказал он.
Как отметили в министерстве, в 2019 году в России введено в эксплуатацию 577 дошкольных организаций, что обеспечило почти 79 тысяч новых мест. В этом году планируется создать еще почти 104 тысячи новых мест.
Семья
10 февраля, 19:16
Минпросвещения запустило портал по усыновлению
541005
Обсудить 2
Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовРоссияОбщество
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция проверит данные об избиении псковской учительницы школьником
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Дети в школе
Псковские власти проведут проверку после конфликта ученика с педагогом
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Сергей Новиков
В Администрации президента оценили слова Исинбаевой о Конституции
Аудитория в университете
В Госдуме предложили ввести в вузах и колледжах прикладной бакалавриат
Комплект тренировочного экзамена во время всероссийской акции Единый день сдачи ЕГЭ с родителями в Москве
В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Работница школьной столовой
ГД приняла закон о бесплатном питании для школьников начальных классов
Здание Рейхстага
В бундестаге предостерегли Германию от оскорбления жителей России
Офис компании Crypto AG в Штайнхаузене, Швейцария
Это провал. США попытались запретить всем то, что разрешают себе
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Покупательница в отделе бытовой химии
Ученые предупредили об опасности моющих средств
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
20:19Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
20:15Турция не намерена просить НАТО о вмешательстве в конфликт в Идлибе
Лента новостейМолния