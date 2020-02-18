Кравцов рассказал о приоритетах Минпросвещения

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Увеличение количества мест в детских садах - это приоритетное направление работы Увеличение количества мест в детских садах - это приоритетное направление работы министерства просвещения , заявил глава ведомства Сергей Кравцов

"Мы хотим, чтобы дети в дошкольных учреждениях были счастливы, здоровы, получали необходимую заботу... Важно оснащать их современным оборудованием для занятий спортом и творчеством", – цитирует пресс-служба ведомства Кравцова.

По его словам, министерство будет оказывать необходимую методическую и организационную поддержку региональным властям для повышения качества воспитания и образования детей. Министр подчеркнул, что для этого необходимо также строительство новых школ, повышение квалификации преподавателей, создание условий для эффективной методической поддержки педагогов и обмена опытом.

"Нехватка мест в детских садах – это проблема, которую надо решить одной из первых. Увеличение числа мест в детских садах является приоритетной задачей министерства просвещения. Для достижения этой цели мы будем строить детские дошкольные учреждения, ремонтировать существующие", – сказал он.