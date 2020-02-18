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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
2020-02-18T11:00+0300
https://ria.ru/20200218/1564909573.html
Подкаст "Это надолго": как перестать постоянно переживать за ребёнка
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564909430_0:20:640:380_1036x0_80_0_0_c1736b63bc11562ebc6e38388437da91.jpg
РИА Новости

Подкаст "Это надолго": как перестать постоянно переживать за ребёнка

11:00 18.02.2020
1037
Это надолго
Подкаст "Это надолго": как перестать постоянно переживать за ребёнка
11:00
Что делать, если страшно оставить ребёнка с бабушкой, отпустить одного в магазин или гулять во двор? Откуда и почему возникает эта иррациональная тревога? Как быть, если забота превращается в гиперзаботу? Как тревожные родители могут неосознанно вызывать у детей невротические расстройства и ломать процесс сепарации?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что стоит за чрезмерной родительской тревогой и зачем взрослые иногда её намеренно "раздувают".
Об этом Настя и Лина спрашивают семейного психотерапевта Марину Травкову.
Чтобы узнать является ли ваша тревожность результатом внутреннего состояния или исходит извне, сделайте это упражнение.
1:30 "chicken mother": почему тревожность некоторых женщин сильно обостряется после родов
2:20 с чем можно спутать тревогу
5:30 откуда берётся беспричинная тревога, которая сопровождается странными физическими ощущениями
7:20 почему человек не выживет без тревоги и правда ли, что наш мозг не создан для счастья
8:30 как найти грань между конструктивной тревогой и разрушающей
10:55 почему в семейной паре всегда есть тревожная и нетревожная сторона
14:05 когда тревога взрослых за детей "обслуживает" их отношения друг с другом
16:30 что делать с родительской тревожностью и как она влияет на сепарацию
18:00 скрытая тревога у мужчин: что будет, если её вытащить
20:15 почему не надо избавляться от родительской тревоги и как её снижать
26:10 что делать, если забота превращается в гиперзаботу
31:45 когда родительская тревожность травмирует детей (бессонница, энурез, грызут ногти)
34:55 что делать, если родственники надоедают и лезут в семью со своей тревожностью
38:10 как работать с тревожной бабушкой
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Это надолгоПодкаст
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