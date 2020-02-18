Подкаст "Это надолго": как перестать постоянно переживать за ребёнка

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что стоит за чрезмерной родительской тревогой и зачем взрослые иногда её намеренно "раздувают".
Об этом Настя и Лина спрашивают семейного психотерапевта Марину Травкову.
Чтобы узнать является ли ваша тревожность результатом внутреннего состояния или исходит извне, сделайте это упражнение.
1:30 "chicken mother": почему тревожность некоторых женщин сильно обостряется после родов
2:20 с чем можно спутать тревогу
5:30 откуда берётся беспричинная тревога, которая сопровождается странными физическими ощущениями
7:20 почему человек не выживет без тревоги и правда ли, что наш мозг не создан для счастья
8:30 как найти грань между конструктивной тревогой и разрушающей
10:55 почему в семейной паре всегда есть тревожная и нетревожная сторона
14:05 когда тревога взрослых за детей "обслуживает" их отношения друг с другом
16:30 что делать с родительской тревожностью и как она влияет на сепарацию
18:00 скрытая тревога у мужчин: что будет, если её вытащить
20:15 почему не надо избавляться от родительской тревоги и как её снижать
26:10 что делать, если забота превращается в гиперзаботу
31:45 когда родительская тревожность травмирует детей (бессонница, энурез, грызут ногти)
34:55 что делать, если родственники надоедают и лезут в семью со своей тревожностью
38:10 как работать с тревожной бабушкой
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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