Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера

ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Канадские власти начали процесс депортации 96-летнего Канадские власти начали процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера , материалы о котором в рамках дела об убийстве воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны запросила Россия.

"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.

В декабре Верховный суд Канады отказался рассматривать апелляцию Оберлендера на решение лишить его канадского гражданства.

По словам юриста, ни российские, ни канадские власти не связывались с ним по поводу возможных обвинений в адрес Оберлендера в России.

© Фото : Public Domain Гельмут Оберлендер © Фото : Public Domain Гельмут Оберлендер

"Мы успешно защищали господина Оберлендера на протяжении 12 лет в судебных спорах и трижды выигрывали в суде по апелляции. Не в состоянии добиться успеха на основе закона, канадское правительство изменило закон, чтобы лишить его права на апелляцию. Не очень-то честный процесс по любым стандартам", — полагает Поултон.

Он добавил, что считает несправедливым лишение его клиента гражданства Канады.

На прошлой неделе стало известно, что Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Оберлендера. По данным следствия, он служил переводчиком в зондеркоманде СС-10 "а". Это подразделение под командованием доктора Курта Кристмана действовало на Кубани в 1942-1943 годах. На вооружении у зондеркоманды были мобильные газовые камеры, она была причастна не только к убийству детей в Ейске, но и к другим преступлениям.

В начале октября 1942-го нацисты вывезли из детского дома и казнили 214 сирот. По данным экспертов, занимавшихся расследованием, детей либо закопали живьем, либо они погибли в кузовах грузовиков от отравления выхлопными газами.

Осенью прошлого года РИА Новости опубликовало материалы об этом убийстве в рамках проекта " Без срока давности ". После этого СК возбудил уголовное дело о геноциде.

Сам Оберлендер не отрицает, что служил в "отрядах смерти", но утверждает, что в 17 лет его заставили под страхом смерти и что он не причастен к убийству людей. Тем не менее он фигурирует в списке десяти наиболее разыскиваемых и доживших до сегодняшнего дня нацистских преступников, который составляет неправительственный Центр Симона Визенталя.