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2020-02-18T14:34+0300
https://ria.ru/20200218/1564909434.html
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
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РИА Новости

Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера

10:12 18.02.2020 (обновлено: 14:34 18.02.2020)
30071
© AFP 2020 / Sebastien St-JeanКанадские полицейские
Канадские полицейские
© AFP 2020 / Sebastien St-Jean
Канадские полицейские. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Канадские власти начали процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, материалы о котором в рамках дела об убийстве воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны запросила Россия.

"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.

В декабре Верховный суд Канады отказался рассматривать апелляцию Оберлендера на решение лишить его канадского гражданства.
По словам юриста, ни российские, ни канадские власти не связывались с ним по поводу возможных обвинений в адрес Оберлендера в России.
© Фото : Public DomainГельмут Оберлендер
Гельмут Оберлендер
© Фото : Public Domain
Гельмут Оберлендер
"Мы успешно защищали господина Оберлендера на протяжении 12 лет в судебных спорах и трижды выигрывали в суде по апелляции. Не в состоянии добиться успеха на основе закона, канадское правительство изменило закон, чтобы лишить его права на апелляцию. Не очень-то честный процесс по любым стандартам", — полагает Поултон.
Он добавил, что считает несправедливым лишение его клиента гражданства Канады.
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
14 февраля, 18:31
Оберлендер скончается раньше, чем дело доведут до суда, уверен историк
На прошлой неделе стало известно, что Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Оберлендера. По данным следствия, он служил переводчиком в зондеркоманде СС-10 "а". Это подразделение под командованием доктора Курта Кристмана действовало на Кубани в 1942-1943 годах. На вооружении у зондеркоманды были мобильные газовые камеры, она была причастна не только к убийству детей в Ейске, но и к другим преступлениям.
В начале октября 1942-го нацисты вывезли из детского дома и казнили 214 сирот. По данным экспертов, занимавшихся расследованием, детей либо закопали живьем, либо они погибли в кузовах грузовиков от отравления выхлопными газами.
Осенью прошлого года РИА Новости опубликовало материалы об этом убийстве в рамках проекта "Без срока давности". После этого СК возбудил уголовное дело о геноциде.
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
14 февраля, 11:34
Биография Гельмута Оберлендера
Сам Оберлендер не отрицает, что служил в "отрядах смерти", но утверждает, что в 17 лет его заставили под страхом смерти и что он не причастен к убийству людей. Тем не менее он фигурирует в списке десяти наиболее разыскиваемых и доживших до сегодняшнего дня нацистских преступников, который составляет неправительственный Центр Симона Визенталя.
После войны Оберлендер смог избежать задержания, а через несколько лет переехал в Канаду и в конце концов получил гражданство, которого его в итоге лишили за попытку скрыть службу в зондеркоманде.
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
14 февраля, 14:49
Каратели СС, убившие детей в Ейске, могут стоять за другими расправами
511863715
Обсудить 17
Гельмут ОберлендерБез срока давностиСитуация на УкраинеСимон ВизентальСледственный комитет России (СК РФ)КанадаЕйскРоссияВ мире
Популярные комментарии
Канада - это тихая гавань бывших бандеровцев, усташей, лесных братьев-лимитрофов. В Аргентине немцы прятались. А их прихвостни - в Канаде.
18 февраля, 11:47
vvab6
7300001
Странно что Канада вообще "проснулась". Сколько лет они пригревали коллаборационистов и немецких преступников. Сколько лет, Канада отказывала СССР, даже при наличии неопровержимых доказательств.
18 февраля, 12:17
Richter Richter
5600000
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