Адвокат назвал причину задержания гендиректора ОЭЗ "Титановая долина"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Генеральный директор особой экономической зоны " Генеральный директор особой экономической зоны " Титановая долина " Артемий Кызласов задержан в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Алексей Зорин.

Ранее о задержании Кызласова РИА Новости сообщил источник, знакомый с ходом следствия, местные СМИ писали, что ему вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ ("получение взятки в особо крупном размере").

"Вменяют 2,5 миллиона. Фактически в свертке находилось 30 тысяч, остальное - нарезанная бумага. На квалификацию по пленуму ВС это не влияет", - сказал собеседник агентства.

Адвокат заявил, что это задержание – провокация, оно происходило в кафе на первом этаже бизнес-центра "Высоцкий", куда Кызласова позвал бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов.

"Он спустился. Во время разговора подрядчик стал говорить какие-то непонятные вещи. Артемий хотел уйти. Тот его стал останавливать. Тут зашли сотрудники ФСБ его задерживать, и где-то в этот момент этот подрядчик куда-то на диван положил сверток", - пояснил Зорин.