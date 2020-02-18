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Адвокат назвал причину задержания гендиректора ОЭЗ "Титановая долина"
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РИА Новости

Адвокат назвал причину задержания гендиректора ОЭЗ "Титановая долина"

10:11 18.02.2020 (обновлено: 11:49 18.02.2020)
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Алексей Зорин.
Ранее о задержании Кызласова РИА Новости сообщил источник, знакомый с ходом следствия, местные СМИ писали, что ему вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ ("получение взятки в особо крупном размере").
"Вменяют 2,5 миллиона. Фактически в свертке находилось 30 тысяч, остальное - нарезанная бумага. На квалификацию по пленуму ВС это не влияет", - сказал собеседник агентства.
Адвокат заявил, что это задержание – провокация, оно происходило в кафе на первом этаже бизнес-центра "Высоцкий", куда Кызласова позвал бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов.
"Он спустился. Во время разговора подрядчик стал говорить какие-то непонятные вещи. Артемий хотел уйти. Тот его стал останавливать. Тут зашли сотрудники ФСБ его задерживать, и где-то в этот момент этот подрядчик куда-то на диван положил сверток", - пояснил Зорин.
ОЭЗ "Титановая долина" - одна из девяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. Приоритетные отрасли — производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиаотрасли, производство стройматериалов. Дата создания ОЭЗ - декабрь 2010 года. Соучредители ОЭЗ "Титановая долина" - правительство Свердловской области и АО "Особые экономические зоны". Объем запланированного бюджетного финансирования проекта — 9,5 миллиарда рублей.
Сотрудник полиции
Вчера, 21:32
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Титановая долина (ОЭЗ)Особые экономические зоныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Свердловская областьЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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