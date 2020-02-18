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Facebook создаст независимый совет для обжалования решений по контенту
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РИА Новости

Facebook создаст независимый совет для обжалования решений по контенту

10:10 18.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Фейсбук"
Страница социальной сети Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Страница социальной сети "Фейсбук". Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Компания Facebook решила создать независимый надзорный совет, чтобы пользователи могли обжаловать решения соцсети о размещаемом контенте, написал глава Facebook Марк Цукерберг в колонке в газете Financial Times.
"Такие компании, как моя, также нуждаются в более эффективном контроле при принятии решений, поэтому мы создаем независимый надзорный совет (Oversight Board), чтобы люди могли обжаловать решения Facebook в отношении контента", - написал Цукерберг.
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Он отметил, что технологические компании должны служить обществу. "Я считаю, что хорошее регулирование может нанести вред бизнесу Facebook в ближайшей перспективе, но в долгосрочной перспективе это будет лучше для всех, включая нас", - добавил глава соцсети.
Глава Facebook признает необходимость в увеличении контроля и подотчетности технологических компаний. По его мнению, люди должны чувствовать, что глобальные технологические платформы перед кем-то отвечают.
Ранее в феврале Цукерберг выразил мнение, что государству следует вносить свой вклад в сферу интернет-регулирования, поддерживая баланс между свободой пользователей и их безопасностью.
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