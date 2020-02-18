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2020-02-18T11:09+0300
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Опубликован трейлер сериала Стивена Спилберга "Удивительные истории"
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РИА Новости

Опубликован трейлер сериала Стивена Спилберга "Удивительные истории"

11:09 18.02.2020
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. На официальном YouTube-канале стриминговой платформы Apple TV+ был опубликован первый трейлер сериала-антологии "Удивительные истории". Исполнительный продюсер проекта — Стивен Спилберг.
Режиссер был автором идеи аналогичного телешоу. Оно выходило с 1985 года по 1987 год.
В сериале этого года будут новые герои и сюжет. Всего в него войдет пять эпизодов. Каждая серия — самостоятельная история, не связанная с предыдущей.
Например, в одной из них расскажут о пилоте, попавшем в загадочное пространство, а в другой — о пожилом мужчине, который внезапно стал обладателем суперспособностей.
Сериал "Удивительные истории" выйдет на Apple TV+ 6 марта.
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КультураКино и сериалыНовости культурыAppleСтивен Спилберг
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