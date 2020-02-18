Опубликован трейлер сериала Стивена Спилберга "Удивительные истории"

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. На официальном YouTube-канале стриминговой платформы Apple TV+ был опубликован первый трейлер сериала-антологии "Удивительные истории". Исполнительный продюсер проекта — Стивен Спилберг.

Режиссер был автором идеи аналогичного телешоу. Оно выходило с 1985 года по 1987 год.

В сериале этого года будут новые герои и сюжет. Всего в него войдет пять эпизодов. Каждая серия — самостоятельная история, не связанная с предыдущей.

Например, в одной из них расскажут о пилоте, попавшем в загадочное пространство, а в другой — о пожилом мужчине, который внезапно стал обладателем суперспособностей.