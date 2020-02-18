Путин поздравил композитора Гладкова с юбилеем

"Вы в полной мере реализовали свой яркий, самобытный талант, состоялись как замечательный композитор, автор музыки ко многим художественным, мультипликационным фильмам, театральным постановкам. Такой творческий, вдохновенный труд, значимый личный вклад в развитие лучших традиций отечественного искусства достойны самого глубокого признания", - говорится в сообщении.

Российский композитор Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве в музыкальной семье. Гладков написал музыку к таким известным и любимым зрителями анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон" (1968-1970), "Ну, погоди!" (1969-2006), "Точка, точка, запятая... ", (1972), "По следам бременских музыкантов" (1973). Всего Гладков написал музыку к свыше 140 игровым и анимационным кино- и телефильмам, а также к музыкально-драматическим театральным постановкам.