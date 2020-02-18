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Путин поздравил композитора Гладкова с юбилеем
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РИА Новости

Путин поздравил композитора Гладкова с юбилеем

10:04 18.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГеннадий Гладков
Геннадий Гладков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил композитора, народного артиста России Геннадия Гладкова с юбилеем, отметив, что он в полной мере реализовал свой талант и состоялся как замечательный композитор, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский композитор Геннадий Гладков отмечает во вторник 85-летие.
"Вы в полной мере реализовали свой яркий, самобытный талант, состоялись как замечательный композитор, автор музыки ко многим художественным, мультипликационным фильмам, театральным постановкам. Такой творческий, вдохновенный труд, значимый личный вклад в развитие лучших традиций отечественного искусства достойны самого глубокого признания", - говорится в сообщении.
Российский композитор Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве в музыкальной семье. Гладков написал музыку к таким известным и любимым зрителями анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон" (1968-1970), "Ну, погоди!" (1969-2006), "Точка, точка, запятая... ", (1972), "По следам бременских музыкантов" (1973). Всего Гладков написал музыку к свыше 140 игровым и анимационным кино- и телефильмам, а также к музыкально-драматическим театральным постановкам.
Композитор Геннадий Гладков
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КультураГеннадий ГладковВладимир ПутинМоскваРоссия
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