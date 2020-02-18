Центробанк предложит меры по усилению защиты персональных данных

МАГНИТОГОРСК, 18 фев - РИА Новости. Банк России планирует совместно с Минкомсвязью и Роскомнадзором усилить защиту персональных данных россиян, свои предложения регулятор направит в ведомства в ближайшее время, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.
"Создать условия для упорядоченного доступа к персональным данным, которые содержатся в различных информационных системах, можно только совместными усилиями Банка России с Минкомсвязи, Роскомнадзором. Надо упростить работу с правоохранительными органами по противодействию тем субъектам, которые незаконно получают, продают и используют персональные данные", - сказал Скобелкин в ходе выступления на Уральском форуме.
"Соответствующие инициативы мы сейчас готовим и в ближайшее время направим нашим коллегам в Минкомсвязи и Роскомнадзор. Я думаю, назрели уже вопросы внесения изменений в законодательство, которые регулируют использование персональных данных", - добавил зампред ЦБ.
Позже в ходе беседы с журналистами он добавил, что соответствующие предложения также были направлены и в Совет безопасности. "Мы со своей стороны направили предложения в Совет безопасности по этой тематике, и в начале лета будет большое заседание межведомственной рабочей группы, которая была создана при Совбезе, для обсуждения этого вопроса", - отметил Скобелкин.