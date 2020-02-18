Центробанк предложит меры по усилению защиты персональных данных

МАГНИТОГОРСК, 18 фев - РИА Новости. Банк России планирует совместно с Минкомсвязью и Роскомнадзором усилить защиту персональных данных россиян, свои предложения регулятор направит в ведомства в ближайшее время, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин

"Создать условия для упорядоченного доступа к персональным данным, которые содержатся в различных информационных системах, можно только совместными усилиями Банка России с Минкомсвязи, Роскомнадзором. Надо упростить работу с правоохранительными органами по противодействию тем субъектам, которые незаконно получают, продают и используют персональные данные", - сказал Скобелкин в ходе выступления на Уральском форуме.

"Соответствующие инициативы мы сейчас готовим и в ближайшее время направим нашим коллегам в Минкомсвязи и Роскомнадзор. Я думаю, назрели уже вопросы внесения изменений в законодательство, которые регулируют использование персональных данных", - добавил зампред ЦБ.