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Центробанк предложит меры по усилению защиты персональных данных
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РИА Новости

Центробанк предложит меры по усилению защиты персональных данных

10:02 18.02.2020 (обновлено: 11:12 18.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЦентральный банк России
Центральный банк России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Центральный банк России. Архивное фото
МАГНИТОГОРСК, 18 фев - РИА Новости. Банк России планирует совместно с Минкомсвязью и Роскомнадзором усилить защиту персональных данных россиян, свои предложения регулятор направит в ведомства в ближайшее время, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.
"Создать условия для упорядоченного доступа к персональным данным, которые содержатся в различных информационных системах, можно только совместными усилиями Банка России с Минкомсвязи, Роскомнадзором. Надо упростить работу с правоохранительными органами по противодействию тем субъектам, которые незаконно получают, продают и используют персональные данные", - сказал Скобелкин в ходе выступления на Уральском форуме.
"Соответствующие инициативы мы сейчас готовим и в ближайшее время направим нашим коллегам в Минкомсвязи и Роскомнадзор. Я думаю, назрели уже вопросы внесения изменений в законодательство, которые регулируют использование персональных данных", - добавил зампред ЦБ.
Позже в ходе беседы с журналистами он добавил, что соответствующие предложения также были направлены и в Совет безопасности. "Мы со своей стороны направили предложения в Совет безопасности по этой тематике, и в начале лета будет большое заседание межведомственной рабочей группы, которая была создана при Совбезе, для обсуждения этого вопроса", - отметил Скобелкин.
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